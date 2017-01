Koca Seyit Dünyaya Entegre Olacak

Kuzey Ege'nin dünyaya açılan uçuş kapısı Koca Seyit Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları mart ayından itibaren İstanbul Atatürk Hava Limanına tarifeli uçuş başlatacak.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yükselen yolcu ve uçak grafiği ile dikkatleri çekerken, Türk Hava Yolları (THY) 27 Mart tarihi itibariyle Atatürk Havalimanı uçuşlarına başlayacak. Haftanın her günü planlanan uçuşlar 00.45'te İstanbul'dan ve 03.40'ta Edremit'ten gerçekleştirilecek. Yeni hattın biletleri ise THY internet sitesi üzerinden satılmaya başlandı.



Uçuşlar hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na Edremit'ten başlatılacak uçuşların turizme büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "27 Mart'ta başlayacak seferler ilk planlamalara göre 29 Ekim tarihine kadar devam edecek. İstanbul Atatürk Havalimanı ile Edremit'te bulunan Koca Seyit Havalimanı arasında her gün tarifeli seferler gerçekleşecek. Bu uçuşlar ile Edremit'ten ve Kuzey Ege'den havayolu ile dünyanın her noktasına uçma imkanı sunulacak. 2016 yılında 366 bin yolcuya hizmet veren Hava Limanımıza 2017 yılında yarım milyon yolcu hedefi koyduk. Uçuşların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR