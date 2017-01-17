Koca Dehşetinin Ardından Cenazeler Ailelerine Teslim Edildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir kişi, önce karısını sonra ilişkisi olduğu iddia edilen adamı öldürüp ardından intihar ederken, cenazeler toprağa verilme üzere teslim alındı.



Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi 318/1 sokakta meydana gelen olayda, Mustafa Ş. (38) evinden sabah çıktıktan bir müddet sonra tekrar evine geldi. Mustafa Ş., kapıyı açtıktan sonra eşi Miray Ş. (36) ile ilişkisi olduğu iddia edilen Selahattin D.'yi (38) aynı evde yakaladı. Bunu gören Mustafa Ş., önce eşine ardından da Selahattin D.'ye kurşun yağdırırken, daha sonra aynı silahla intihar girişimde bulundu. Olayda, Selahattin D., olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Ş. ve Miray Ş. kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti.



Miray Ş.'nin cenazesi henüz alınmadı



İzmir Adli Tıp Kurumunda Mustafa Ş., Miray Ş. ve Selahattin D.'nin otopsisi tamamlandı. Yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Mustafa Ş.'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine gönderilirken, Selahattin D. ise İzmir Ulukent'de toprağa verilmek üzere alındı. Miray Ş.'nin cenazesinin ise yarın İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak İzmir Karabağlar'da toprağa verileceği öğrenildi. - İZMİR