Koç Üniversitesi Uluslararası Yarışmada Türkiye'yi Temsil Etti

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (ILSA) tarafından düzenlenen Phillip C. Jessup Uluslararası Hukuk Dava Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en saygın eğitim mahkemesi kabul edilen, üniversitelerarası Phillip C. Jessup Uluslararası Hukuk Dava Yarışması'nın uluslararası elemeleri 9-15 Nisan 2017'de ABD, Washington DC'de yapıldı.



Bu yıl 58.'si düzenlenen ve uluslararası hukuk camiasının en itibarlı ve köklü farazi dava yarışması olan Philip C. Jessup Yarışması'nın uluslararası turnuvalarında Türkiye'yi, ulusal turda birinciliği göğüsleyen Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Jessup takımı temsil etti.



Bu yıl farklı ülkelerden toplam 650 üniversitenin yarıştığı ve 143'ünün uluslararası turnuvalarda yer almaya hak kazandığı Jessup Farazi Dava Yarışması'nda Koç Üniversitesi, Harvard, Oxford ve Kings College gibi dünyanın önde gelen üniversitelerini geride bırakarak, "En İyi Davalı Muhtırası" dalında dünya ikinciliğini elde etti.



Koç Üniversitesi takımı daha önce Jessup Farazi Dava Yarışması'nda yaptığı 4 maçtan 3'ünü kazanarak, Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında en çok galibiyeti elde etti. Yarışmanın bu yılki uyuşmazlık konusu, isimleri Atania ve Rahad olan farazi devletlerin arasında tezahür eden çeşitli hukuki ihtilaflar oldu.



Bu ihtilaflar, sınır aşan akiferlere, beslenme ve su hakkı gibi temel insan haklarına ve bu hakların ihlallerinin mülteci akınlarına yol açtığı durumlarda ne olacağına ilişkin yapıldı.



Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiler "https: //www.ilsa.org/jessup" adresinden edinilebiliyor.