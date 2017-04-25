Koç Spor Fest'te Binlerce Genç Şebnem Ferah'la Coştu

Koç Spor Fest'in bahar etabı finallerinin ikinci durağı olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde hayranlarıyla buluşan rock müziğin güçlü vokali Şebnem Ferah, binlerce üniversiteliye unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. "Kadın" (1996) albümünden "Od" (2013) albümüne uzanan geniş ve özel repertuvarıyla, kendisine eşlik eden dinleyicilere muhteşem bir konser heyecanı yaşatan Şebnem Ferah'a, Koç Spor Fest'te yıllardır birlikte aynı sahneyi paylaştığı Ozan Tügen (klavyeler), Buket Doran (basgitar), Metin Türkcan (gitarlar), Aykan İlkan (davul), Ceren Akyıldız (vokal) ve Serdar Barçın (flüt) eşlik etti. Şebnem Ferah'ın, Koç Spor Fest sahnesindeki konser yolculuğu sırasıyla Konya, Adana, Eskişehir ve Denizli'de sürecek. Tüm konserler her yıl olduğu gibi ücretsiz gerçekleşecek.

ŞEBNEM FERAH KONSER ROTASI

2 Mayıs 2017, Konya Selçuk Üniversitesi, Saat: 21.30

4 Mayıs 2017, Adana Çukurova Üniversitesi, Saat: 21.30

8 Mayıs 2017, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Saat: 21.30

11 Mayıs 2017, Denizli Pamukkale Üniversitesi, Saat: 21.30