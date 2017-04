Koç Holding İk Direktörü Özgür Burak Akkol'dan 4. Yazı: İş Mülakatlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sn. Akkol'un, Ontrava için yazdığı 4. yazı ile sizleri baş başa bırakıyoruz.



Öz geçmişiniz, geçmişte yaptıklarınızın ve biriktirerek geleceğe taşıdığınız deneyimlerinizin fotoğrafını çeken önemli bir belge. İşe alım süreçlerinde öz geçmiş değerlendirmesi başlangıç adımı olarak kullanılıyor; hiçbir başvuru süreci sadece öz geçmiş ile başarılı sonuca ulaşmıyor.



Yöneticiler, haklı olarak, adayların karakterini tanımadan, yetkinliklerini değerlendirmeden nihai kararlarını vermiyor. Şirketler ile öz geçmiş paylaşmanız, şirketin kapısını çalmanız ise, mülakata çağırılmanız ve görüşme gerçekleştirmeniz o kapıdan içeri girmeniz için size sorulan parola olarak değerlendirilebilir.



Peki, mülakatlarda dikkat etmeniz gereken beş "ana konu" nedir?





1. Mülakata hazırlıklı gitmeniz, şirketin faaliyet gösterdiği alanları, açıklanmış finansal bilgileri, sektör ile ilgili gelişmeleri, paylaşılmış olan stratejileri ve görüşmenin konusu olan pozisyon hakkında temel bilgilere sahip olmanız önemli. Bundan bir adım ötesi ise, şirketin kültürü. Eğer şirketin vizyonu ve kültürü, sizin yapmak istediklerinizle örtüşüyorsa maça 1-0 önde başlıyorsunuz demektir.



2. Görüşmeniz 1 saat dahi sürse, araştırmalara göre aslında ilk intiba 7-9 saniye aralığında gerçekleşiyor. Harvard Business Review'da "Setting the Record Straight on Job Interviews" makalesinde de belirtildiği üzere, mülakatınızı yapacak profesyonel ile el sıkıştığınız andan itibaren kendinizi nasıl tanıttığınız, sorulara öz güvenle cevap vermeniz, stresinizi kontrol altında tutmanız ve görüşmenin gidişatına uygun olarak samimiyetinizi yönetmeniz sizi öne çıkarabilir.



3. Mülakatta, sorulara verilen cevaplar önemli yer tutuyor. İnternetten, eski/mevcut çalışanlardan veya stajyer arkadaşlarınızdan o şirketin sorduğu sorulara benzer soruları araştırmanız kritik. Sorulara, kendinizle ilgili bir şeyi öne çıkarmak için konu dışında yanıt vermeniz durumunda şirket tarafında olumsuz bir görüş oluşabilir. Konuya bağlı kalarak, mümkün olduğunca odaklı cevaplar vermeniz, gelişiminiz için değerli olan dinleme yetkinliğinizin de üst seviyede olduğunu gösterecektir.



4. Mülakatta öz güveninizi göstermelisiniz. Size verilen görevi layıkıyla yapacağınızı, sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuzu ve şirket için doğru tercih olacağınızı bir anlamda öz güveniniz belirliyor. Ancak bunu, her sorulan soruda yetkinlik ve karakter özelliklerinizin altını birçok defa çizerek yapmamalısınız. Bir hikayeniz olsun. Özelliklerinizi bir örnek veya bir yaşanmışlık üzerinden anlatmanız çok daha etkili olacaktır.



5. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı "2014 Survey of Recruiters" araştırmasına göre şirketlerde işe alımdan sorumlu her 5 çalışandan 4'ü, iş gücü piyasasının adaylar tarafından yönetildiğini düşünüyor.



Mülakatlarda otorite ve gücün şirketlerde olduğunu düşünseniz de, masanın diğer tarafında oturan profesyoneller sizlerin işi seçme özgürlüğünüzün işe alım süreçlerinde daha ağır bastığını ifade ediyor. Şirketlerin sizleri seçtikleri gibi, sizler de şirketleri, size önerilen pozisyonu, çalışma arkadaşlarınızı, yöneticinizi ve şirket kültürünü seçiyorsunuz. Bu doğrultuda, mülakat yapan çalışana soru sormaktan çekinmeyin.



Bir de hatırlatma yapmak istiyorum: Mülakat bir kapıdan giriş için gerekli olan parola dedik; ancak bu kapıdan geçiş süreci uzun. Bu nedenle sabırlı olmanız çok önemli. Antal International'ın yaptığı bir araştırmaya göre: Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada işe alım süreçleri ağırlıklı olarak 6-8 haftada sonuçlanıyor.



Kuvvetli ve gelişime açık özelliklerinizi bilip, mülakat sürecini bir oyundan ziyade samimi bir paylaşım ve öğrenme süreci olarak görmenizi tavsiye ediyor, yazıyı okuyan tüm okuyuculara amaçladıkları kariyer yolunda başarılar diliyorum.



Önceki yazılar: 1. Yazı – 2. Yazı – 3. Yazı