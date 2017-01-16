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Koç Holding'den Arnavutluk Çıkarması
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Koç Holding'den Arnavutluk Çıkarması

Koç Holding yönetimi, Arnavutluk'a geçen hafta adeta çıkarma yaptı.

Koç Holding'den Arnavutluk Çıkarması

Koç Holding yönetimi, Arnavutluk'a geçen hafta adeta çıkarma yaptı.

Kaynak: Dunya.com