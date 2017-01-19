Kobi'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Reel sektörümüzle finans sektörümüzün el ele vererek oluşturduğu 5 milyar liralık kredi hacmi ülke ekonomimize de nefes aldıracak." dedi.



Kredi Garanti Fonu (KGF), Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğiyle düzenlenen "KOBİ'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, odanın hizmet binasında düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, iş dünyası temsilcileri olarak bütün zorluklara ve engellere karşı Türkiye'nin geleceği için yatırıma ve üretime devam edeceklerini söyledi.



Türkiye ekonomisinin ivme kazanmasında KOBİ'lerin en önemli role sahip olduğunu belirten Burkay, firmalara ihtiyaç duydukları kaynaklardan daha fazla faydalanabilmeleri amacıyla önemli destekler sunduklarını aktardı.



Burkay, gerek yurt dışı pazarlara açılmak isteyen firmaların gerekse de nakit sıkışıklığı çeken firmaların yanında olmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında KOSGEB kaynaklarından firmalarımıza 10 milyon liradan fazla destek sunduk. Ur-Ge ve kümelenme projeleri kapsamında da KOBİ niteliğindeki bine yakın firmamıza toplamda 170 milyon liraya ulaşan desteklerden yararlanma imkanı oluşturduk. Finans kaynaklarına erişim ve nakit sıkışıklığı yaşayan işletmelerimizin kullanımına da Halkbank ile yaptığımız anlaşma kapsamında 60 milyon lira kaynak aktardık."



"5 milyar liralık kredi hacmi ekonomiye nefes aldıracak"



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi'ne en fazla katkıyı sağlayan odalar arasında BTSO'nun da bulunduğunu anlatan Burkay, "Reel sektörümüzle finans sektörümüzün el ele vererek oluşturduğu 5 milyar liralık kredi hacmi ülke ekonomimize de nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.



DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız da KOBİ'lerin Türkiye'deki firmaların yüzde 99'unu oluşturduğunu hatırlattı.



Kulaksız, KOBİ'lerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "KOBİ'lerin bilgilendirilmesi, onların olanaklardan faydalandırılması bizim en öncelikli konularımızın başında geliyor. KOBİ'ler ekonominin can damarı. Türkiye'deki firmaların yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'lerin kredilerden aldığı pay yaklaşık yüzde 24. KOBİ'ler finansmana ulaşamıyorlar. Uygun maliyetli finansmana daha zor ulaşıyorlar. Dolayısıyla bankaların bu konuda inisiyatif alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin de girişimciliği geliştirme noktasında faaliyetler gerçekleştirdiklerini, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırma konusunda da her bölgede eğitim verdiklerini aktardı.



Hazirana kadar 7 bölgede bu toplantıları yapacaklarını belirten Kuleyin, "KOBİ'lere yönelik ileri teknoloji alanında kümelenme grupları ve bilimsel teknik komitesi oluşturduk. KOBİ'lerin ileri teknoloji odaklı büyümesine büyük önem veriyoruz." dedi.



Toplantıya, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Bursa Valisi Yardımcısı İbrahim Avcı ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdulkadir Karlık da katıldı.