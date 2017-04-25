Kobi'ler E-ticaretten Yeterince Faydalanmıyor
TÜSİAD Başkanı Bilecik, yaptıkları araştırmayı paylaşarak, "Ülkemizde klasik perakende firmalarının ve KOBİ'lerin henüz e-ticaretin nimetlerinden yeterince yararlanmadığını söyleyebiliriz" dedi.
TÜSİAD Başkanı Bilecik, yaptıkları araştırmayı paylaşarak, "Ülkemizde klasik perakende firmalarının ve KOBİ'lerin henüz e-ticaretin nimetlerinden yeterince yararlanmadığını söyleyebiliriz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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