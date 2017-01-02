Koalisyon Güçlerinin Hava Saldırılarında 15 Sivil Hayatını Kaybetti

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, kasım ayı içerisinde Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği 5 hava saldırısında 15 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada; kasım ayında sivil kayıplarla ilgili 16 yeni şikayet alındığı ve daha önce yapılmış olan 7 şikayetin de değerlendirmesinin tamamlandığı ifade edildi. Bu şikayetlerin 13'ünün güvenilir bulunmadığı kaydedilen açıklamada, 5 hava saldırısının incelenmesine devam edildiğini, bu saldırılarda 15 sivilin öldüğünün değerlendirildiği belirtildi.



Şikayet incelemelerinde saha incelemesi ve görgü tanığı ifadesine başvurma gibi geleneksel soruşturma yöntemlerinin kullanılmadığına değinilen açıklama şöyle devam etti:



"Koalisyon bu incelemelerde pilotları ve hedef belirleme sürecine müdahil olan personeli sorguluyor, varsa izleme ve saldırı görüntülerini inceliyor ve hükümet kurumları, sivil toplum kuruluşları, müttefik kuvvetler, geleneksel ve sosyal medya üzerinden toplanan bilgileri analiz ediyor. Ayrıca, koalisyon detaylı ve sürekli bir inceleme süreci sağlamak amacıyla verilen her bilgiyi dikkate alıyor."



Musul'a yakın yerleşim birimi Şehit Yunus yakınlarında seyir halindeki bir DEAŞ aracına 6 Kasım 2016'da yapılan hava saldırısında, aracın durmakta olan iki araca yanaşması sonucu 7 sivilin, 21 Kasım'da Selimiye kenti yakınlarında DEAŞ'a ait bir binanın vurulması sonucu 2 sivilin, 26 Kasım'da ise biri Musul diğeri Rakka'da olmak üzere yapılan iki hava saldırısında 3 sivilin öldüğü kaydedildi. Ayrıca 29 Kasım'da Musul'da yapılan bir hava saldırısında da 3 sivilin öldüğü ifade edildi.