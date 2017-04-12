Koalisyon Güçleri Bünyesindeki Sudan Askerlerinin Hayatını Kaybetmesi

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına karşı savaşan 5 Sudan askerinin ölümü dolayısıyla taziye mesajı gönderdi.



Yemen resmi haber ajasnı SABA'da yer alan habere göre Hadi, Sudanlı mevkidaşı Beşir'e, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde savaşırken hayatını kaybeden Sudan askerleri için taziye mesajı gönderdi.



Mesajında Sudan'ın, Yemen'e ve meşruiyete destek vermesinden ve koalisyon güçleriyle birlikte hareket ederek İran'ın diğer ülkelerin içişlerine müdahalesini engellemesinden övgüyle söz eden Hadi, Husiler ve Salih yanlılarına karşı hükümet güçlerine destek veren koalisyon güçleri bünyesinde savaşırken hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa temennisinde bulundu.



Sudan Ordu Sözcüsü Ahmed Halife eş-Şami, Husiler ve Salih yanlılarına karşı hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu bünyesinde yer alan Sudan askerlerinden 5'inin çatışmalarda öldüğünü, 22'sinin yaralandığını duyurmuştu.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.