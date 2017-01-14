KO-MEK'te eğitim aldı ABD'deki sınavda başarılı oldu

43 kurs merkezinde 315 farklı branşta 419 bin 292 kursiyere eğitimlerle sertifika veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK) kendini geliştirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisinin de yolunu açıyor. Meslek ve dil kurslarına yoğun ilgi gösteren üniversite öğrencileri KO-MEK kurslarına gelerek, ücretsiz dil kursları ile eğitim öğretim hayatlarına katkı sağlıyor.

KO-MEK SAYESİNDE ABD'DE ÇALIŞMA FIRSATI YAKALADI

KO-MEK Umuttepe Kurs Merkezi İngilizce Branşı kursuna katılan Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 1. sınıf öğrencisi Ramazan Çakır, buradan aldığı eğitimle hayatına yeni bir sayfa açtı. Yaz tatilinde hem çalışıp, hem de tatil yapabileceği bir iş arayan Çakır, ABD'de cankurtaranlık yapabilmek için Oxfort Work end Travelhause'de sözlü iş sınavına girdi. Özel bir firmanın yaptığı sınavda oldukça yüksek puanla başarılı olan Çakır, daha sonra ikinci bir sınava daha tabi tutularak işe kabul edildi. Girdiği iki yabancı dil sınavından da başarılı olan Çakır, yaz tatilinde ABD Chicago'da bulunan Resort Otel'de cankurtaranlık yapacak.

KO-MEK KURSLARININ KALİTESİ TARTIŞILAMAZ

İş başvurusu sonrasında yapılan 2 sözlü sınavdan da başarı ile ayrılmanın mutluluğunu yaşayan Ramazan Çakır, KO-MEK sayesinde bu işi başardığını belirtti. Okulların başlamasıyla birlikte KO-MEK İngilizce kursuna yazıldığını ifade eden Çakır, "Kurs boyunca arkadaşlarım ve öğretmenlerim sayesinde iyi bir eğitim dönemi geçirdik. İngilizce bilgimizin üzerine daha da koyarak hem pratik yaptık, hem de kendimizi geliştirdik. Bu da benim iş bulmamda etkili oldu" dedi. KO-MEK kurslarının ücretsiz olmasının tüm öğrencilerin olduğu gibi kendisinin de dikkatini çektiğini belirten Çakır, "Dışarıda bir sürü para vererek aldığımız dil kurslarını, burada ücretsiz ve daha kaliteli hocalar eşliğinde alabiliyoruz" dedi.