Ko-Mek Kursiyerlerinden Ücretsiz Tirat Gecesi

KO-MEK Tiyatro branşı kursiyerleri 26 Nisan'da dev gösteri ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Türkiye'nin en büyük eğitim projelerinden biri olan KO-MEK uyguladığı başarılı projeler ile her kesimin takdirini almaya devam ediyor. 44 kurs merkezinde 315 farklı branşta meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK, tiyatro branşında verdiği eğitimlerin meyvesini almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde mini bir tirat gecesi ile tiyatro severlerin karşısına çıkan KO-MEK kursiyerleri izleyenlerden tam not alınca bu kez dev bir organizasyonla seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



26 Nisan Çarşamba günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Tirat gecesi 19.30 da başlayacak. KO-MEK Tiyatro branşı Usta Öğreticisi Özden Tezcan'in yönetmenliğinde 22 kursiyerin sahne alacağı Tirat gecesine katılım ücretsiz olarak gerçekleşecek.



Birbirinden farklı konuların sahneleneceği gecede tiyatro severleri büyük sürprizler bekliyor. - KOCAELİ