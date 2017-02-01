Knitting Tech 2017 26.uluslararası Örgü, Çorap, Nakış, Dokuma, Baskı Makineleri ve Yan Sanayileri...

Tüyap İhtisas Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen KNİTTİNG TECH 2017 26.Uluslararası Örgü, Çorap, Nakış, Dokuma, Baskı Makineleri ve Yan Sanayileri Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Örgü, Çorap, Nakış, Laser, Baskı, Dar Dokuma, Terbiye Makineleri, Tekstil Kimyasalları, Makine Yan Sanayii ve Aksesuarları şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap İhtisas Fuarları A.Ş.



Konusu: Örgü, Çorap, Nakış, Baskı Dar Dokuma, Terbiye Makineleri Kimyasallar



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı