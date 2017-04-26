Kmyo Öğrencilerine Kosgeb Destekleri Anlatıldı

Kumluca Meslek Yüksekokulu (KMYO) öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde KOSGEB desteklemeleri anlatıldı.



Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (KMYO) öğrencileri için "Sektörel bazda KOSGEB desteklerinin Batı Antalya'ya yansımaları" konulu bir seminer düzenlendi.



Seminere konuşmacı olarak Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Günay, KUTSO Genel Sekreteri Mesut Bakar ve KOSGEB Kumluca temsilcisi Recep Kösek katıldı.



Seminerde konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Günay, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yeni iş kuracak girişimciler için büyük avantajlar sağlayan KOSGEB'i desteklemelerinden Kumluca ve yöresinde birçok girişimci ve işletmenin faydalandığını söyledi.



KUTSO olarak Batı Antalya'nın en güçlü sivil toplum örgütü olduklarını ve bölgede kalkınmaya yönelik yeni projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Günay, "Bu yolda çok fazla mesafe kaydettik. KOSGEB desteklemeleri konusunda girişimcilerimize, işletmelerimize gerekli desteklemeleri yapıyoruz. Eğer sizler de böyle bir girişimde bulunmak isterseniz gereken yardımları sağlarız." dedi.



KOSGEB Kumluca Temsilcisi Kösek ise, katılımcılara örnek proje üzerinden hareketle KOSGEB'in sağlamış olduğu hibe ve kredi konularını hakkında bilgilendirmede bulundu.



Öğrencilerden gelen soruların da cevaplandırıldığı seminer sonunda Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcısı Öğretim Görevlisi İbrahim Uğur Acar tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.