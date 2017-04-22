Kmü'lü Öğrenciler Çanakkale Gezisine Çıktı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında 300 öğrenciden oluşan kafile yola çıktı.



Bu yıl sekizincisi düzenlenen Çanakkale gezi programı çerçevesinde öğrenciler Rumeli Hamidiye Tabyası, Mecidiye Tabyası, Ertuğrul Tabyası, Soğandere ve Zığındere Şehitlikleri, Alçıtepe Müzesi, Türk Şehitler Bahçesi, Yahya Çavuş Anıtı, Meçhul Asker Anıtı ve Şehitler Kitabesi'ni ziyaret etme imkanı bulacaklar. Üç gün sürecek gezi programı için yola çıkan altı otobüs ve 300 öğrencilik kafileyi KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül yolcu ederek öğrencilere bu anlamlı gezi programından mümkün olduğunca istifade etmeleri ve yolculuklarının hayırlı geçmesi temennisinde bulundu. - KARAMAN