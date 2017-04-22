Kmü'de Tanıtım Günleri Sona Erdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından 20-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen Tanıtım Günleri sona erdi.



20 Nisan'da gerçekleştirilen açılış programının ardından ikinci günde de lise öğrencileri KMÜ'yü ziyaret etti. Öğrenciler için ilk olarak 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda üniversitenin tanıtım filmi gösterildi, ardından Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu ve üniversite hakkında hazırlanan slayt sunumu izleyenlerle paylaşıldı. KMÜ Tanıtım Günleri'ne katılan öğretmenler ve öğrenciler kapanış programının ardından üniversitenin akademik birimleri tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sergi Salonunda açılan tanıtım standlarını ve yerleşkeyi gezerek üniversiteden ayrıldı. - KARAMAN