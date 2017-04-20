Kmü'de Tanıtım Günleri

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesince (KMÜ) lise öğrencilerine yönelik düzenlenen tanıtım günleri başladı.



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ konferans salonunda düzenlenen programda, 770 personel ve 14 bin 500 öğrenci, 34 lisans, 63 ön lisans bölümü ile ülkenin aranan üniversiteleri arasında yer aldıklarını söyledi.



Üniversitelerin keşfettikleri hakikati tüm insanlıkla paylaşan benzersiz yapılar olduğunu ifade eden Rektör Akgül, şunları kaydetti:



"Üniversitelerin en temel işlevi eğitim öğretim faaliyetleri yapmaktır. KMÜ, bilimsel performans bakımından ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında aynı zamanda yakın bir gelecekte marka üniversiteleri arasında olacaktır. Bugün burada öğrencilerimizin KMÜ'yü daha yakından tanıma adına önemli bir etkinlikte bulunmaktayız. Umarım öğrencilerimiz bu buluşmada azami düzeyde istifade sağlayarak üniversitemizden memnun bir şekilde ayrılırlar."



Program, üniversitenin kuruluşundan bugüne gelişimini anlatan slayt sunumu ile devam etti.



Fuar alanında üniversitenin akademik birimleri tarafından çok sayıda stant ve serginin de açıldığı KMÜ tanıtım günleri, ikinci gün gerçekleştirilecek sunumların ardından sona erecek.