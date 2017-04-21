Kmü'de 4. Üniversite Tanıtım Günleri Başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) lise öğrencilerine yönelik olarak bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Tanıtım Günleri coşkulu bir törenle başladı.



KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Belediye Başkan Vekili Fahri Çatav, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler ile üniversite personeli katıldı. Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "15 Temmuz" temalı resim sergisinin açılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından üniversite tanıtım filminin gösterilmesiyle devam etti.



"KMÜ'nün yakın bir gelecekte marka üniversiteler arasına gireceğinden hiç şüphemiz yoktur"



Törenin açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 770 personeli ve 14 bin 500 öğrencisi, 34 lisans, 63 önlisans ve 21 lisansüstü program sayısıyla ülkenin önemli üniversiteleri arasında yerini aldığını belirterek, üniversitenin, sahip olduğu geniş yerleşkesi, uluslararası standartlardaki laboratuvarları ve konferans salonları, modern kütüphanesi, sosyal ve sportif tesisleriyle ülkemizin pek çok köklü üniversitesini geride bıraktığını söyledi.



Üniversitemizin, bilimsel altyapı ve eğitim kalitesi yönüyle diğer üniversitelerle rekabet edebilirlik açısından hiçbir eksiği bulunmayıp aksine pek çok üstünlükleri bulunmaktadır diyen Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bilimsel performans sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 10'uncu, 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 3'üncü sırada yer aldığını belirtti.



Üniversitelerin en temel işlevinin araştırma ve eğitim-öğretim faaliyeti yapmak olduğuna değinen Akgül, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bilimsel performans bakımından ülkemizin önde gelen üniversitelerinden olup aynı zamanda yakın bir gelecekte marka üniversiteler arasına gireceğinden hiç şüphemiz yoktur" şeklinde konuştu.



"Üniversite okumak demek dünyaya ve insanlığa katkıda bulunmak için yola çıkmak demektir"



Rektör Akgül, konuşmasının devamında üniversite sınavlarına hazırlanan adaylara seslenerek, "Bugün burada üniversitemiz ile halkımızın kaynaşması, özellikle de lise öğrencilerinin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini daha yakından tanımaları adına önemli bir etkinlikte biraradayız. Umarım, öğrencilerimiz bu buluşmadan azami düzeyde istifade sağlayarak üniversitemizden ayrılırlar. Üniversite tercihi, insanın ileriki hayatını büyük ölçüde etkilediği için geleceğe atılan adımları bugünden belirlemek adına bu Tanıtım Günlerinin öğrencilerimize azami katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.



Rektör Akgül, üniversite adaylarının önünde yorucu bir süreç olduğuna dikkat çekerek üniversiteler ve bölümler konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan öğrencilerin gittikleri bölümden pişmanlık duyduklarını ifade ederek, "Biliyoruz ki hepinizin gönlünde bir üniversite var. ya da kimileriniz için birkaç üniversite, birkaç bölüm söz konusu. Sizleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi içerisinde görmekten son derece memnun olacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.



Öğrencilere hayatla ilgili mutlaka hedef belirlemelerini, seçtikleri meslek ya da iş ne olursa olsun alanında en iyisi olmaya gayret göstermelerini, en az bir dil öğrenmelerini, üniversite hayatında ise kendi bölümlerinin yanı sıra çift anadal ve yandal programı okumalarını tavsiye eden Rektör Akgül, "Şunu bilmenizi isterim ki üniversite okumak demek kendinize ve çevrenize, dahası dünyaya ve insanlığa katkıda bulunmak için yola çıkmak demektir. Hepinizin insan olma şerefini en üst düzeyde yaşayacağı, kalbi ve zihni hakikat arayışına sonuna kadar açık, gerçek potansiyelinizi keşfedebileceğiniz bir üniversite hayatına adım atmanızı temenni ediyorum. Şimdiden gireceğiniz sınavda üstün başarılar dilerim" şeklinde konuştu.



Açılış konuşmasının ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu. Öğrenciler Süleyman Ali Ünver, Tufan Bardakçı, Oğuzhan Kaya ve Ömer Fatih Kerbalı, Türk sanat ve halk müziğinin sevilen eserlerini dinleyenlerle paylaştı.



Açılış programı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi hakkında gerçekleştirilen slayt sunumuyla sona erdi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve misafirler, üniversitenin akademik birimleri tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sergi Salonunda açılan tanıtım standlarını gezerek üniversite temsilcilerinden bilgi aldılar. Üniversite Tanıtım Günleri, konferans salonlarında akademik birimler tarafından düzenlenen sunumlar ve yerleşke gezisiyle devam etti. Üniversite sınavlarına hazırlanan yüzlerce öğrenci, kendilerine dağıtılan tanıtım dokümanları ve sunulan ikramların ardından üniversiteden ayrıldı. - KARAMAN