Kmtso Başkanı Zabun: "Kahramanmaraş'a Eximbank Şubesi İstiyoruz"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Türk Eximbank'ın yeni şubelerinden birisinin Kahramanmaraş'ta açılması gerektiğini belirterek, "Sanayi sektörlerimizin ihracat potansiyelinin tam olarak harekete geçirilmesi adına ilimiz ihracatçılarına daha fazla imkan tanınmasını arzu ediyoruz" dedi.



47. Meclis Toplantısına Meclis üyelerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Kredi Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu ile ilin bankacılık sektör temsilcileri katıldı.



16 Nisan 2017 günü yüksek katılımla tecelli eden milli iradenin, Türkiye'yi güçlü ve yeni büyüme stratejileri ile bilim, teknoloji, sanayi, istihdam ve tarım alanında küresel kulvarda daha da güçlendireceğini söyleyen Zabun, "Bundan sonra, hayata geçecek yeni sistemle Türkiye'nin değişen küresel ekonomiye tam uyumu ve sürdürülebilir büyüme ile aydınlık yarınlara kavuşması, hızlı karar mekanizması ve icraatlarla mümkün hale gelecektir" dedi.



Son dönemde, Hükümetin Eximbank ve KGF kaynakları vasıtası ile iş dünyasına ve özellikle KOBİ'lere nefes aldırdığını ifade eden Zabun, "TOBB öncülüğünde odalarımızın ve borsalarımızın da katıldığı nefes kredi kampanyasında da gördük ki, piyasalarda çok ciddi nakit daralması bulunuyordu ve bugün ekonominin canlanması açısından bu uygulamaların çok yerinde olduğunu daha net kavramış olduk. Bu itibarla, iş dünyamız adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.



Kahramanmaraş'ın son 15 yıllık süreçte, istikrarı ekonomik büyüme adına çok iyi değerlendirdiğini ifade edn Zabun şöyle devam etti:



"Şehrimiz bu süreçte ekonomisini 9 kat geliştirmiş, özellikle finansal piyasası bakımından muazzam bir büyüme kaydetmiştir. Bu zaman diliminde kredilerde 46 kat, mevduatlarda 52 kat artış sağlamıştır.Geçtiğimiz yıl ilimiz, girişim eğiliminde belli ölçüde azalma olmasının yanında, bütün olumsuzluklara rağmen ihracatını yüzde 9 oranında geliştirmeyi bilmiştir. Belirli ekonomik göstergeler bazında Kahramanmaraş genelde 20. sıralarda yer alırken, büyük şirketler bakımından 22 şirketiyle 11. sırada yer alarak gerek ekonomik kalkınma gerekse kurumsal şirketlerin çoğalması açısından umut verici bir durumdadır. Yaşam endeksi ortalamasında 48. Sırada olan şehrimiz güvenlik bakımından Türkiye'nin en iyi 4 kenti arasındadır. Buna endüstri kültürünü ilave ettiğimizde yatırımlar için cazibe merkezi niteliğinde olduğunu görmekteyiz. En sanayileşmiş iller listesinde 19. Sırada bulunan Kahramanmaraş'ın vizyonu, ilk 10 içerisinde yer alarak geleceğe sağlam adımlar atmaktır. Nitekim, 2005 yılından bugüne Kahramanmaraş ekonomik kalkınmada yüksek performans sağlayarak istihdamını 3 kat, ihracatını 4 kat artırmıştır. Bu dönemde, 20 milyar lira reel sektör yatırımı ve ilave 100 bin kişilik istihdam hayata geçirilmiştir. Faaliyette bulunan ve çalışmaları devam eden organize sanayi bölgeleri ile lojistik merkezi de devreye alındığında hem üretim hem de ihracatta yeni ve daha büyük bir hamle gerçekleşecek ve Türkiye'nin büyümesine daha fazla katkı sağlanacaktır."



Kahramanmaraş'ın finansal durumuna da değinen Zabun ilde mevduatların artırılması bakımından yüksek potansiyel olduğunu ve takipteki alacaklarda oldukça pozitif durumda bulunduğunu söyledi. Zabun şöyle konuştu: "Bankalarımızın şube sayısı son 10 yılda yaklaşık 2 katına çıkarak 83'e ulaşmıştır. Bu süreçte, özellikle ticari ve bireysel şubelerin ayrışması hizmet kalitesini artırmıştır. Kahramanmaraş kişi başına takipteki kredilerde Türkiye ortalamasının çok altında yer almaktadır. Son 10 yılda özellikle kredi yükselişi göze çarpmaktadır. Kredilerin büyük çoğunluğu sektörel kredilerden oluşmakta ve tekstil sektörü başı çekmektedir. Protestolu senetlerde ve karşılıksız çeklerde Türkiye ortalaması yükselmeye devam ederken şehrimizde gerilemektedir. Bu da ticari hayatın kalitesinin artması bakımından bizler için önemli bir göstergedir."



Kahramanmaraş'ta ihracatı geliştirmek adına Eximbank şubesi açılmasını isteyen Zabun, "Özellikle son dönemde, Eximbank'ın artan öz kaynakları ve ihracat kredilerindeki yenilikler iş dünyamızın oldukça ilgisini çekmektedir. İhracatın finansmanı konusunda son dönemde çok önemli yeniliklere imza atan Türk Eximbank'ın Kahramanmaraş gibi ihracatla büyüme potansiyeli yüksek Anadolu şehirlerine sağlayacağı destek, ülkemiz ekonomisi için büyük bir önem arz etmektedir. Türk Eximbank'ın yeni açılacak şubelerinden birisinin Kahramanmaraş'ta açılarak, sanayi sektörlerimizin ihracat potansiyelinin tam olarak harekete geçirilmesi adına ilimiz ihracatçılarına daha fazla imkan tanınmasını arzu ediyoruz." - KAHRAMANMARAŞ