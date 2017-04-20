Kmtso 47. Olağan Meclis Toplantısı (2)

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Geldiğimiz noktada 65 milyarlık aktif büyüklüğümüzle Türk bankacılık sisteminin 11. büyük bankası konumundayız. Türkiye'de üretilen ihracat kredilerinin de yüzde 41'den fazlasını da Türk Eximbank veriyor." dedi.



Yıldırım, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 47. Olağan Meclis Toplantısı'nda, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki ihracatın kabaca yüzde 23'üne destek verdiklerini, 2017 hedefinin ise bunu 3 puan daha yukarıya çıkartmak olduğunu söyledi.



Türkiye'de verdikleri destekleri anlatan Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl kredi ve sigorta toplamında Tük Eximbank'ın desteği 33 milyar, dolar bu seneki hedefi de 40 milyar dolara yaklaşmak. Böylece Türkiye ihracatına yüzde 26'lık destek verir bir aşamaya ulaşmak. Bu haliyle de dünyada bugün itibarıyla ihracatçısına en fazla destek veren Güney Kore ki yüzde 28'lere yakın ondan sonra ikinci duruma biraz daha yaklaşmış bulunmak istiyoruz." diye konuştu.



Yıldırım, müşteri portföylerinin yüzde 60'ını KOBİ'lerin oluşturduğunu belirtti.



2016 ihracatı, 900 milyon dolara yakın olan Kahramanmaraş'ın iyi çalıştıkları illerden biri olduğunu aktaran Yıldırım, Türkiye ortalamasının üstünde bir oranda çalıştıklarını, bunun da iyi bir şey olduğunu kaydetti.



"Uluslararası kuruluşlarında ötesinde Türk Eximbank birinci durumunda"



Türkiye'de 65 bin ihracatçı bulunduğunu, aşama aşama ihracatçıların tamamıyla çalışır hale gelmek istediklerine dikkati çeken Yıldırım, sigorta ve kredi konusunda şunları kaydetti:



"Sigorta konusunda önemli olan bir şey bir müşterinize mal satacağınız zaman o alıcıya nasıl bir limit verileceğini merak ediyorsunuz. Onu biz şu anda ortama 6 gün gibi bir sürede yapıyoruz. Yeni bir proje yürütüyoruz, çok fazla kaynaktan aldığımız bilgiyi artık tek bir kaynaktan alıp bunu size gün içerisinde veya belki saatlerde yapmak istiyoruz. Belki de sizin gittiğiniz fuarlarda orada stant açarak hazır müşteriniz oradayken müşterinize o limiti verip kredilendirme işlemini de yerinde yapabileceğiz. Biz çalıştığımız müşterilerimizin doğal olarak sigorta sisteminden memnun olduğunu görüyoruz. Çünkü onların zaman zaman tahsil edilemeyen alacakları oluyor. O alacakların tahsil edilemeyen durumunda onu biz tazmin ediyoruz. Bu alanda Türkiye'de çalışan yerli ve yabancı uluslararası kuruluşlarında ötesinde Türk Eximbank birinci durumunda. Yani ihracat kredi sigortası bakımından en büyük sigorta kuruluşu durumunda. Aynı zamanda ihracatçılarımızın Türkiye'deki alacaklarını da sigorta ediyoruz."



"Kredi rakamı 140 milyar liraya ulaştı"



Kredi Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu da Hazine Destek Kefalet Sistemi ile geldikleri noktada 2010 yılında başlayan bu sistemin 2015 yılına kadar tam bir yatay seyir izlediğini belirtti.



Bankalara verdikleri kefalet tutarının ciddi oranda arttığını vurgulayan Teberoğlu, "2015 yılında ulaşılan firma sayısı, bu destekten yararlanan firma sayısı 5 binler civarında iken, 2016 yılında kurulumuzun sistem üzerinde büyük bir değişiklik yapmak için çıktığımız bu yolda hükümetimizi ikna ettikten sonra 2016 yılı Ekim ayında büyük bir değişikliğe uğradı. Aralık ayından itibaren hızlı bir ime ile şuandaki rakamları söyleyeyim. Dün akşam itibariyle bankalara verdiğimiz kefalet tutarı 124,4 milyar liraya ulaştı. Bunun karşılığı firmaların kullanacağı kredi rakamı da 140 milyar liraya ulaştı. Firma bazında bakıldığında 200 bin firmaya yaklaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.



"Ekonomide kahramanlık hikayeleri yazmakta"



KMTSO Başkanı Serdar Zabun ise 16 Nisan'da yüksek katılımla tecelli eden milli iradenin, Türkiye'yi güçlü ve yeni büyüme stratejileri ile bilim, teknoloji, sanayi, istihdam ve tarım alanında küresel kulvarda daha da güçlendireceğini söyledi.



"Bundan sonra, hayata geçecek yeni sistemle Türkiye'nin değişen küresel ekonomiye tam uyumu ve sürdürülebilir büyüme ile aydınlık yarınlara kavuşması, hızlı karar mekanizması ve icraatlarla mümkün hale gelecektir." diyen Zabun, son dönemde, hükümetin, Eximbank ve KGF kaynakları vasıtası ile iş dünyasına ve özellikle KOBİ'lere nefes aldırdığını belirtti.



Zabun, şöyle devam etti:



"TOBB öncülüğünde odalarımızın ve borsalarımızın da katıldığı nefes kredi kampanyasında da gördük ki, piyasalarda çok ciddi nakit daralması bulunuyordu ve bugün ekonominin canlanması açısından bu uygulamaların çok yerinde olduğunu daha net kavramış olduk. Bu itibarla, iş dünyamız adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Kahramanmaraş'ta ekonomide kahramanlık hikayeleri yazmaktadır. Kentimiz, Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır. Son 15 yıllık süreçte, istikrarı ekonomik büyüme adına çok iyi değerlendiren şehrimiz, bu süreçte ekonomisini 9 kat geliştirmiş, özellikle finansal piyasası bakımından muazzam bir büyüme kaydetmiştir. Bu zaman diliminde kredilerde 46 kat, mevduatlarda 52 kat artış sağlamıştır."



KMTSO Meclis Başkanı Hanifi Öksüz'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.



(Bitti)