Klü Rektörü Şengörür'den Ziyaret

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i ziyaret etti.



Rektör Şengörür, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversiteler arasındaki çalışmaları önemsediklerini bildirdi.



Üniversitelerin eğitim ve sosyal faaliyetler de bulunduklarını belirten Şengörür, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.



Ziyarette Şengörür ile Şimşek'in Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) çalışmalarını değerlendirdikleri kaydedildi.