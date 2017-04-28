Klozet altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Tunceli'de vatandaşlar, klozet altına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı fark ederek, durumu polise bildirip olası bir faciayı engelledi



TUNCELİ - Tunceli'de vatandaşlar, klozet altına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı fark ederek, durumu polise bildirip olası bir faciayı önledi.

El yapımı patlayıcı, merkez Yenimahalle mevkiinde, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçiş olarak kullandığı yolun hemen 50 metre altındaki tali yolda bulundu. İl Özel İdarenin ek binası ile Rehberlik Araştırma Merkezinin arasında bulunan tali yoldan geçen bir kişi, klozet altına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı fark ederek durumu 155 polis ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, el yapımı patlayıcının bulunduğu alanı araç ve yaya trafiğine kapatarak bomba imha ekibi çağırdı. Bomba uzmanları, patlayıcıyı etkisiz hale getirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, patlayıcı incelenmek üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.