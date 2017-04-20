Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Murat Selçuk Eminağaoğlu, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde Göreve...

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Klinik Laboratuvar ekibine Dr. Murat Selçuk Eminağaoğlu da katıldı.



2005 yılından bu yana Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan Dr. Murat Selçuk Eminağaoğlu 1977 Trabzon doğumlu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. Murat Selçuk Eminağaoğlu 2005 yılında USA Miami B.C. Educational Center'da "Preanalitik Sistemler" üzerine eğitim aldı. Preanalitik sistemler ve kök hücre çalışmalarıyla ilgilenen Dr. Murat Selçuk Eminağaoğlu'nun antioksidan sistemler ile kalp yetmezliği konularında da bilimsel çalışmaları bulunuyor.



Uzun yıllardır Eskişehir'de görev yapan Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Murat Selçuk Eminağaoğlu "Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde görev almaktan mutluyum" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR