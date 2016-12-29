Klima Hırsızlığına 6 Tutuklama

Bursa, Kütahya, Balıkesir, İzmir, Manisa, Afyon, Uşak il merkezi ve ilçelerinde baz istasyonundan toplam 76 adet klima çaldıkları tespit edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bursa'nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerindeki baz istasyonlarından Ekim ayında klima hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine Bursa Jandarma Komutanlığınca özel ekip kurulmuş, çevre illerdeki benzer hırsızlık olaylarının bilgi sisteminden verileri alınarak suç ve suçluluk profili belirlenmişti.



Yıl içinde İzmir'de 38, Manisa'da 21, Kütahya'da 10, Bursa'da 3, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da ikişer, Aydın ve Denizli'de birer olmak üzere 78 baz istasyonundan benzer yöntemlerle klima hırsızlığı gerçekleştirildiğini ve ilgili kurumlara verilen zararın maddi değerinin yaklaşık bir milyon lira olduğunu tespit eden özel ekip, Bursa, İzmir ve Manisa'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler A.K., M.B., E.Y., M.B., Y.B., M.B. tutuklanma talebiyle Tavşanlı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Tavşanlı Sulh Ceza Hakimliğince dosyadaki delil durumu göz önüne alınarak şüpheliler A.K., M.B., E.Y., M.B., Y.B., M.B. mahkeme kararı ile tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - KÜTAHYA