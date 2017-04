Klasik Spor Salonlarını Unutun, Yeni Trend Gece Kulübü Temalı Salonlar

Spor salonlarının vazgeçilmezlerinden biri şüphesiz yüksek sesli müzikler. Müşterilerine motivasyon kazandırmak için açılan müzikler ve oluşturulan müzik listeleri bir yana dursun, İngiltere'de spor salonu konseptine farklı bir boyut geldi. Ministry of Sound, ilk gece kulüp konseptli spor salonunu açtı.



Londra'da açılan spor salonu aslında bir gece kulübü havasında. Dönen disko topu ve yüksek sesli müzik ile antrenman yaparken, eğlenebileceksiniz.



Bir gece kulübüne ait her şeye sahip olan spor salonunda, isterseniz bar kısmından protein içecekleri, detoks içeceklerine sahip olurken; isterseniz temaya uygun kokteyller de alabilirsiniz. Klasik spor salonlarına benzeyen tek yönü ise ödeme şekli ve koşulları. Geri kalan her şey spor ve eğlencenin kombinasyonu.