Klasik Otomobil Tutkunları Bahar Rallisinde Buluştu

Klasik otomobillerin yarıştığı "Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017" başladı.



Mercedes-Benz Türk'ün ana sponsorluğunda Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen bahar rallisinin üçüncüsü başladı.



İstanbul ve çevresinde toplamda 250 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek ve iki gün sürecek ralliye en eskisi 1947 model olmak üzere toplamda 91 klasik araç katılıyor.



Dünya Klasik Araçlar Federasyonu (FIVA) B Grubu Etkinlik kategorisinde düzenlenen ralliye katılan araçlardan 41'i Mercedes olma özelliği taşıyor.



Harbiye'deki Hilton Bosphorus Hotel önünden başlayan rallinin ilk gününde Avrupa yakasındaki rota izlenecek.



Ralliye katılan otomobiller boğaz hattında İstanbul'un tarihi semtlerinden geçerek Rumeli Feneri'ne ulaşacak. Burada verilecek öğle yemeği molasının ardından rallinin ilk günü Kemerburgaz Kemer Country Club'daki finish noktasında son bulacak.



Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'nin ikinci gününde ise Istanbul Park'ta bulunan Mercedes-AMG Lounge'da organize edilecek kahvaltı etkinliğinin ardından start verilecek. Şile istikametine doğru yol alacak yarışmacılar, Best Western Şile Gardens Hotel'de düzenlenecek mangal partisinde mola verdikten sonra ralliyi Kavacık Limak Eurasia Hotel'de sona erdirecek.



Mercedes-Benz'e özel bir etabın da düzenleneceği rotada en iyi zamanlamayla ralliyi tamamlayarak dereceye giren ekipler, Limak Eurasia Hotel'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.



Ralliye aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Klasik Otomobil Kulübünün üyeleri birbirinden özel otomobilleriyle katılıyor.



"Farklı otomobiller, farklı hikayeler"



Etkinlik, İstanbul yollarında nostalji rüzgarları estirecek bu yılki ralliyi izlemek ve birbirinden ilginç hikayeleri olan klasik otomobilleri yakından görmek isteyen otomobilseverlerin katılımına da açıldı.



Farklı hikayeleri bulunan farklı otomobillerin yer aldığı ralliye en genç olarak 1975 model klasik araçlar katılabiliyor.



Rallide birbirinden özel Buick, Oldsmobile, Pontiac, Plymouth, Chevrolet, Citroen marka otomobillerin yanı sıra "muscle car" olarak tanımlanan Ford Mustang, Thunderbird, Mercury Cougar, Chevrolet Corvette, Camaro, Impala, Dodge Charger, Challanger ve Porsche, Alfa Romeo, Cadillac, Rolls Royce ve Volkswagen Carmann Ghia gibi klasikleşmiş otomobiller de katılıyor.



"Gün boyunca klasik otomobillerin keyfini yaşayacağız"



Mercedes-Benz Türk Otomobil grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan, geleneksel hale gelen bahar rallisinde klasik otomobil severlerin bir araya geldiğini belirterek, "Geçmişten gelece bir köprü kuruyor, otomobilin gelişimine tanık oluyoruz." dedi.



Klasik otomobilleri seven ve klasiğe meraklı kişilerin etkinlikte buluntuğunu dile getiren Bekdikhan, 1950'lilerden 1975'e kadar geniş zamanda üretilen klasik otomobillerin rallliye katılabildiğini söyledi.



Bekdikhan, "Bugün aslında hız değil klasik katılacak. Gün boyunca klasik otomobillerin keyfini yaşayacağız ve çeşitli modelleri farklı renkleriyle yol üzerinde görebileceğiz." diye konuştu.



Mercedes-Benz'in 130 yıldan fazla bir geleneğe sahip olduğunu kaydeden Bekdikhan, otomobillerin teknolojilerini her zaman ileriye taşıyan bir marka olduklarını bildirdi.



Bekdikhan, "Bu anlamda biz aslında geleneklerimize, geçmişimize sahip çıkıyoruz. bu otomobillerle bugün arasında bir köprü kuruyoruz. Hem de 23 Nisan gibi çok önemli bir şenliği bir araya taşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Rallide organ bağışına dikkat çekildi



Ralliye katılan bir grup sağlıkçı da böbrek naklinin önemine dikkati çekti.



Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Taşçı, kendisinin de genel cerrahi uzmanı olduğunu ve organizasyona co-pilot olarak katıldığını belirterek, organ bağışının önemini anlatmak için organizasyona katıldıklarını söyledi.



Taşçı, Türkiye'nin organ bağışında Avrupa'da sonuncu olduğunu kaydederek, "Öldüğümüzde organlarımızı hastalarımıza bağışlamıyoruz. Halbuki bir organ bağışı bir kaç can kurtarıyor. Organ bağışının dinen de sakıncası yok. Diyanet de bunu tavsiye ediyor. Vatandaşlarımız duyarlı olsun, organ bağışlasın." diye konuştu.