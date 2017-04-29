Klasik Cruise Gemilerine Alternatif, Antarktika'dan Geldi

Dünyanın öbür ucu da olsa Antarktika, ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden biri. Cruise gemilerinin rotaları genelde Akdeniz kıyılarında yoğunlaşsa da, Antarktika'nın cruise gemileri de turistlere farklı bir görsel şölen sunuyor.

Klasik Cruise Gemilerine Alternatif, Antarktika'dan Geldi

Dünyanın öbür ucu da olsa Antarktika, ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden biri. Cruise gemilerinin rotaları genelde Akdeniz kıyılarında yoğunlaşsa da, Antarktika'nın cruise gemileri de turistlere farklı bir görsel şölen sunuyor.

Ross Sea ve The Far Side


35 günlük bir yolculuk olan Ross Sea ve The Far Side, Buenos Aires'ten kalkış yapıp Antarktika Peninsula'da demir atıyor.

Biletler yaklaşık: 22.000 dolar

The Spirit of Shackleton


21 günlük yolculuğunuz Arjantin'in Ushuaia kentinden kalkıp Antarktika'ya devam ediyor. Antarktika'nın farklı adalarına uğrayan cruise aynı zamanda Antarktika'nın doğal yaşamını görmenize de şans tanıyor.

Biletler yaklaşık: 13.000 dolar

Active Antarctica


Active Antarctica diğerlerinden farkı, minik botlarla Antarktika'nın sularında da gezinme şansınızın olması. 16 günlük tur aynı zamanda macera tutkunlarının da ilgi odağı.

Biletler yaklaşık: 15.300 dolar

Kaynak: Ontrava.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Buenos Aires, Antarktika, Arjantin, Akdeniz, Spirit, Şölen, Aires, Side, Mac, Yapı
7