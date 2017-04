Klasik Cruise Gemilerine Alternatif, Antarktika'dan Geldi

Dünyanın öbür ucu da olsa Antarktika, ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden biri. Cruise gemilerinin rotaları genelde Akdeniz kıyılarında yoğunlaşsa da, Antarktika'nın cruise gemileri de turistlere farklı bir görsel şölen sunuyor.



Ross Sea ve The Far Side





35 günlük bir yolculuk olan Ross Sea ve The Far Side, Buenos Aires'ten kalkış yapıp Antarktika Peninsula'da demir atıyor.



Biletler yaklaşık: 22.000 dolar



The Spirit of Shackleton





21 günlük yolculuğunuz Arjantin'in Ushuaia kentinden kalkıp Antarktika'ya devam ediyor. Antarktika'nın farklı adalarına uğrayan cruise aynı zamanda Antarktika'nın doğal yaşamını görmenize de şans tanıyor.



Biletler yaklaşık: 13.000 dolar



Active Antarctica





Active Antarctica diğerlerinden farkı, minik botlarla Antarktika'nın sularında da gezinme şansınızın olması. 16 günlük tur aynı zamanda macera tutkunlarının da ilgi odağı.



Biletler yaklaşık: 15.300 dolar