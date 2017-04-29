Klasik Araçlara Renkli Sergi

ANTALYA'da, Kepez İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Dokuma Şenlikleri kapsamında klasik otomobiller ve özellikle kırsal bölgelerde kullanılan eski motosikletler sergilendi.



Kepez Belediyesi'nin 2'ncisini düzenlediği Dokuma Şenlikleri, otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Şenlik alanında Murat 124 ve Jawa Motosiklet Kulübü üyeleri tarafından nostaljik araçlar sergilendi. Sergiye, İzmir Murat 124 Kulübü üyeleri de araçlarıyla gelerek destek verdi.



Kepez Belediyesi tarafından yaptırılan 'Devrim' otomobilinin birebir kopyasının da bulunduğu onlarca klasik araç ve motosiklet büyük ilgi gördü. Murat 124, mobilet, özellikle kırsal bölgelerde halen kullanılan Jawa marka motosikletlerin yer aldığı sergi alanı, renkli balonlarla da süslendi. Klasik araç tutkunlarının yanı sıra çocuklar da sergiyi ilgiyle izledi.



ÇORBA ÇEŞMESİNDEN SERVİS



Kepez Belediyesi'nin bir hizmeti olarak hayata geçirilen çorba çeşmesinden de Dokuma Şenlikleri kapsamında çorba servisi yapıldı. Osmanlı mimarisinden esinlenilerek tasarlanan dev çeşmeden akan çorba, bardaklara doldurularak ziyaretçilere ikram edildi.



- Antalya