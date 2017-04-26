Klasik 1993 Porsche 911 Turbo S Satışa Çıkıyor

CARMEDYA.COM – Porsche'nin hava soğutmalı dönemlerine en güzel örnek 1993 Porsche 911 Turbo S modelidir.



51 numaralı şasi kod ile bu modellerden olan ender otomobil müzayede de satılacak. 1 Ocak 2014 yılında İngiltere'ye ayak basan bu model, 68.868 Km'de. Leichtbau adında özel bir model olan 1993 Porsche 911 Turbo S, standart modele göre 180 Kg daha hafif. Ayrıca 3.3 litrelik makine standart halinden 61 Hp daha güçlü. Modelin fiyatı hakkında henüz bir detay bulunmuyor.