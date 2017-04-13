Kkyd Kapsamında Aydın'da 72 Proje Onaylandı

Aydın'dan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde elektronik ortamda başvurusu yapılan 131 projeden 72'si uygun bulunarak onaylandı.



11. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi programı çerçevesinde Aydın'da 131 adet ekonomik yatırım projesi için elektronik ortamda müracaat gerçekleşti. Sistemde 111 projenin onayı yapıldı ve İl Proje Değerlendirme birimince 98 proje Bakanlık onayına sunuldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gerekli değerlendirmeler yapılarak Aydın için, 72 Proje uygun bulunarak onaylandı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Projesi uygun bulunan 72 (yetmiş iki) yatırımcı, kendilerine değerlendirme sonuçlarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlayarak, İl Müdürlüğümüz ile Hibe Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir" denildi.



Onaylanan 72 adet projede, Bilişim sistemleri yatırımı 4, Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 22 (20' si hayvancılık, 2'si mantarcılık), İncir İşleme ve Paketleme 11, Zeytinyağı Üretimi ve paketleme 8, sofralık Zeytin işleme 6, Pamuk Çırçır işleme 6, Meyve-sebze işleme 2, Organik Gübre işleme 2, Yenilenebilir Enerjili Sera 2, Susam İşleme-tahin,helva 2, Tohum işleme, paketleme, depolama 2, Kestane işleme 1, Kuruyemiş işleme 1, Mısır işleme 1, Soğuk hava deposu 1 ve 1 adet Turşu Üretimi tesisi bulunuyor.



Bu projelerin, hibe sözleşmesi imzalanarak uygulamaya başlanması ve 31.08.2018 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.



Bu 72 projenin toplam yatırım tutarı 56 milyon 844 bin 622 TL, hibeye esas proje tutarı 56 milyon 790 bin 438 TL ve bu projelerin uygulanması halinde Bakanlıkça karşılanacak Hibe miktarı ise 28 milyon 395 bin 219 TL.



Uygulanacak bu projelerin, Aydın'da sağlayacağı istihdam miktarı yaklaşık olarak 700 kişi olarak açıklandı. - AYDIN