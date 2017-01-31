KKTC Taekwondo Hapkido Judo Karate Aikido Kungfu Kurash Wushu Muaythai Federasyonu 40 Yaşında

KKTC Taekwondo Hapkido Judo Karate Aikido Kungfu Kurash Wushu Muaythai Federasyonu'nun genel kurulu gerçekleşti. Federasyonun 40. yılı genel kurulda coşkuyla kutlandı.



Törenlere; TC Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Milletvekilleri Ersin Tatar, Hasan Taçov, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara katılarak sporculara, hakem, antrenör ve yöneticilere 40. yıl özel ödüllerini verdiler.



Törende konuşma yapan TC Büyükelçisi Derya Kanbay, 40 yıl dolayısı ile federasyonu, üyelerini ve tüm sporcuları kutlayarak, Anavatan olarak her zaman KKTC gençliğin ve sporcuların destekçisi olduklarını ve başarılı olanları desteklemeye devam edeceklerini, Taekwondo Hapkido Judo Karate Aikido Federasyonu'nun başarılı faailiyetlerini yakından takip ettiğini ve büyük bir memnunluk duyduğunu söyledi.



Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, yaptığı konuşmada federasyon ile ilgili çok önemli istatistiki bilgiler verdi.



Gökbilen: "Bu yıl federasyonumuzun kuruluşunun 40. yılını kutluyoruz"



40 yıla birçok başarı ve gurur sığdırdıklarını vurgulayan Gökbilen, "Federasyonumuz resmi olarak 1977 yılında Girne'de kuruldu. Bugün KKTC'de 32 federasyon var ve hepsinin merkezleri Lefkoşa'da iken sadece bizim federasyonumuzun merkezi Girne'de. ve kendi çabalarımızla iki salonumuz var. Federasyonumuz bugüne kadar 22.000 kişiye Taekwondo öğretmiş, bunların içinde Milletvekillerimiz ve Bakanlarımız da mevcut olup, birçok iş adamı, ilim ve bilim adamı, asker ve polis komutanları federasyonumuzda Martialarts sporu öğrenmiştir" dedi.



Gökbilen, federasyona kayıtlı 7725 sporcu bulunduğunu vurguladı.



Konuşmalardan sonra federasyonun sporcuları muhteşem gösteriler yaparak, büyük alkış aldılar. - İSTANBUL