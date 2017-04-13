KKTC Polis Teşkilatı'nda FETÖ Soruşturması Başlatıldı

Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzandı. FETÖ soruşturması kapsamında, KKTC'de Polis Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

"BAZI POLİSLER SORGULANDI"

KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı internet gazeteleri ile sosyal medyada, KKTC Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görevleri bazı polis mensuplarının, Türkiye'deki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında sorgulandığı ve Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Denetleme Kurulu tarafından ifadelerine başvurulduğu haberleri yer almaktadır.

"HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Polis Genel Müdürlüğü tarafından idari bir soruşturma başlatılmış olup, söz konusu soruşturma PGM Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından hassasiyetle yürütülmektedir."