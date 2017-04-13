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KKTC Polis Genel Müdürlüğünde Fetö Soruşturması
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KKTC Polis Genel Müdürlüğünde Fetö Soruşturması

KKTC'de Polis Genel Müdürlüğü, teşkilat bünyesinde FETÖ soruşturması başlatıldığını, soruşturmanın PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

KKTC Polis Genel Müdürlüğünde Fetö Soruşturması

KKTC'de Polis Genel Müdürlüğü, teşkilat bünyesinde FETÖ soruşturması başlatıldığını, soruşturmanın PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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