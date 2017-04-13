KKTC Polis Genel Müdürlüğünde Fetö Soruşturması
KKTC'de Polis Genel Müdürlüğü, teşkilat bünyesinde FETÖ soruşturması başlatıldığını, soruşturmanın PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.
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