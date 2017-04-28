Kktc, "Map2heal" ile Dünya'ya Entegre Oldu

KKTC'deki 11 sağlık kuruluşu, dünyada sağlık turizminin gelişmesi için tarihi bir adım olarak nitelendirilen Uluslararası Online Hasta Yönlendirme Sistemi "Map2heal" tarafından akredite edildi.



Akreditasyon töreni, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel ile KKTC'de sağlık alanında faaliyet gösteren 11 kurumun yetkilisinin katılımıyla gerçekleşti.



Törende konuşan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, amaçlarının sağlık turizmini KKTC geneline yaymak ve ülke içi katma değeri artırmak olduğuna vurgu yaptı. Başbakan Hüseyin Özgürgün başta olmak üzere, Turizm ve Sağlık Bakanları ile Türkiye yetkililerinin, Sağlık turizminin KKTC ekonomisini pozitif etkileyeceğine ve ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasına katkı yapacağına inandığını söyleyen Savaşan, hükümetin Sağlık turizminin devlet politikası haline gelebilmesi için büyük bir gayret gösterdiğini vurguladı. Hükümete ve Türkiye yetkililerine verdikleri destekten ötürü konsey ve ülke insanı adına teşekkür eden Savaşan, atılan imzalarla KKTC'de sağlık turizminde yeni bir çağın başladığını vurguladı.



Çakmak: "Map2heal 90 ülkeyi birbirine bağlıyor"



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projesi olarak hayata geçirilen "Map2heal"in Dünya'da Sağlık turizminin gelişmesi için tarihi bir adım olduğunu anlatan Çakmak da konuşmasında, Map2heal sisteminin 90 ülke, 151 ofisi birbirine online bağladığını söyledi. Map2heal'in sağlıkta iletişimin sınırlarını kaldırdığını ifade eden Çakmak, "Sistem sayesinde dünyanın dört bir yanındaki hastaların bilgisayarlı tomografi, koroner anjiyografi, MR, röntgen, ekokardiyografi ve buna benzer tüm tetkiklerini saniyeler içinde doktorlara gönderebilecek. Doktorların da yorum ve önerilerini 17 farklı dilde alabilecekler" ifadelerini kullandı.



Konsey üyeleri sisteme ücretsiz girebilecek



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Map2heal'e ilk olarak YDÜ Hastanesi ve hekimlerinin akredite olduğunu anımsatan Çakmak, sisteme Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyine üye olan sağlık kuruluşlarının ücretsiz katılabileceğini söyledi.



Ataoğlu: "Turizm, 2020'de 2 trilyon dolara ulaşacak"



Kuzey Kıbrıs'ın dünyanın dört bir yanından tatil ve eğitim için tercih edildiğine değinerek konuşmasına başlayan Turizm Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, turizm sektörünün önümüzdeki 20 yılda büyümeye devam edeceğini ve 2020 yılında 2 trilyon dolar hacme ulaşacağını anlattı. "Dünya'da yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen gelişimini sürdüren turizm endüstrisinde özgün yerini alan Sağlık turizmine yatkın bütün ülkeler gibi bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde somut adımlar atmaya, gerekli yasal ve altyapısal düzenlemeleri hayata geçirmeye ve bu alanı teşviklendirmeye kararlıyız" diyen Ataoğlu, KKTC'nin, coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere akıllı binalardan oluşan yüksek konforlu özel hastaneleri ile tüp bebek merkezleri, uluslararası akreditasyonları yanı sıra, otellerinde sunulan medikal masaj, spa uygulamaları ve ayrıca üçüncü yaş turizminde sahip olduğu potansiyeli ile birleştirdiği fiyat avantajı sayesinde sağlık turizminde tercih edilmek için gereken bütün özelliklere sahip olduğunu söyledi. Konsey Kurucu Başkanları Ahmet Savaşan ile Emin Çakmak'ın Sağlık turizminin KKTC'de gelişmesi ve Kuzey Kıbrıs'ın bu alandaki olanaklarının Dünya'ya duyurulmasında büyük katkısı olduğuna da değinen Ataoğlu, bir yandan kitle turizmi gelirlerinin optimuma çıkması diğer bir yandan ise alternatif turizm türlerinin gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.



KKTC dünyaya entegre oldu



Map2heal sayesinde KKTC'nin dünyaya entegre olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da yaptığı konuşmada, Sağlık ve Turizm Bakanlıkları ile konseyin iyi bir sinerji yakaladığını ve Sağlık turizminin gelişmesi için önemli adımlar attığını vurguladı. Sağlık Turizmi Master Planı taslağının hazırlanmasında sona gelindiğini belirten Sucuoğlu, en önemli hedeflerinin KKTC'de sağlık alanındaki kaliteyi yükseltmek olduğuna dikkat çekti.



Sağlık turistleri 8 kat fazla döviz bırakıyor



Dünya'da 30 milyon kişinin şifa bulmak için yurt dışına gittiğini belirten Sucuoğlu, sağlık turistlerinin diğer turistlere göre ülkelere 8 kata kadar daha fazla döviz bıraktığını söyledi. KKTC hükümetinin, Kuzey Kıbrıs'ın bu alanın aktörlerinden biri olabilmesi için Türkiye ile birlikte çalıştığını da ifade eden Sucuoğlu, gereken adımların atıldığını sözlerine ekledi. Sağlık turizminde, güven, huzur, temiz bir çevre ve kaliteli hizmetin önemli olduğuna değinen Sucuoğlu, KKTC'nin Dünya Sağlık Turizmi pazarından daha fazla pay alabilmesi için Sağlık Bakanlığının üzerine düşeni yaptığını söyledi. Sucuoğlu, son olarak Map2heal akreditasyonunun son zamanlarda ülkedeki en önemli adım olduğunu da sözlerine ekledi. - LEFKOŞA