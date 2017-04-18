KKTC Dışişleri Bakanından, Erdoğan'a Tebrik Mesajı

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.



KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anayasa değişikliği referandum sonucuna ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan yazılı bir tebrik mesajı yayınladı. Anayasa değişikliğinin Türkiye'yi uluslararası alanda daha güçlü bir noktaya taşıyacağına inandığını belirten Ertuğruloğlu, KKTC'de de başkanlık sisteminin gündeme gelmesini istediğini ifade etti. Ertuğruloğlu, Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, Erdoğan'ı ve Türk halkını kutladı.



Ertuğruloğlu, tebrik mesajında şunları kaydetti: "Halk oylaması sonucu Türkiye'nin ve Türk halkının geleceği açısından büyük bir adımdır. Yeni dönemde KKTC ile Anavatan Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da tüm alanlarda daha güçlü bir şekilde başarıyla gelişeceğine inancım tamdır. Anavatan Türkiye'deki halk oylaması sonucunun, Türkiye'yle birlikte ülkemiz ve bölgemiz için yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum. Anavatandaki halk oylaması sonucunun, istikrarlı ve güçlü Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü ve yerini daha da güçlendireceğini ümit etmekteyim. Referandum sonuçlarının ülkemize de olumlu yansımaları olacaktır. Türkiye'deki Anayasa değişikliğinin KKTC için de örnek olması ve ülkemizde de Başkanlık sistemine geçilmesinin gündeme gelmesini temenni etmekteyim. Başkanlık sisteminin KKTC'yi daha ileriye taşıyacağına inancım tamdır". - LEFKOŞA