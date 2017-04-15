KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Suudi Arabistan'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu resmi ziyaret programı kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi.



Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet, Cidde'de Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından büyükelçilik rezidansında onurlarına verilen akşam yemeğine katıldı.



Ertuğruloğlu, Suudi Arabistan'a ilk ziyaretindeki resmi temaslar kapsamında İslam Dayanışma Fonu yetkilileri, İslam Kalkınma Bankası Genel Başkanı Bender bin Muhammed bin Hamza Al Haccar ve İİT Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymim ile resmi görüşmeler gerçekleştirecek.



İİT Genel Sekreteri tarafından yarın onuruna verilecek yemeğe katılacak olan Bakan Ertuğruloğlu, buradan Umman'ın başkenti Muskat'a hareket edecek.