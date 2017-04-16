KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun Suudi Arabistan'daki Temasları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile bir araya geldi.



Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet, Cidde kentindeki temasları çerçevesinde İİT Genel Sekreteri Useymin ile makamında görüştü.



Görüşmede İİT üyesi ülkelerin KKTC'yi yakından tanıması ve ziyaret etmesinin önemine işaret eden Bakan Ertuğruloğlu, İİT üyesi ülkelerin KKTC ile yapacağı yakın işbirliğinin ambargolar altındaki Kıbrıs Türk halkının ambargoları aşması için destek ve faydalı olacağını belirtti.



KKTC'nin İİT üyesi ülkelerle turizm, ticaret, eğitim alanlarında işbirliğine hazır olduğu, halihazırda İİT üyesi ülkelerden 22 binin üzerinde öğrencinin KKTC Üniversitelerinde eğitim gördüğünü aktaran Ertuğruloğlu, bu tip işbirliklerinin geliştirilmesinin önemine değindi.



Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun tarihçesi hakkında genel sekretere detaylı bilgi vererek ve uzun süredir devam eden müzakere süreçlerini anlattı. Bakan Ertuğruloğlu, Ada'da sürdürülen müzakerelerde Kıbrıs Türk halkı için siyasi ve egemen eşitlik ile Türkiye'nin garantörlüğünün asla vazgeçilmez olduğunu, Türkiye'nin KKTC'ye her alanda ve her şartta destek verdiğini, Kıbrıs Türk halkının bugün varlığını Türkiye sayesinde sürdürdüğünü kaydetti.



Genel sekreterin KKTC'yi yakından tanıması ve yerinde tespitlerde bulunması için ziyaretinin gerekliliğine işaret eden Ertuğruloğlu, genel sekreteri KKTC'ye davet ederek, Useymin'i KKTC'de ağırlamaktan mutluluk ve onur duyacaklarını vurguladı.



Kıbrıs müzakere süreci, Kıbrıs sorunu ve KKTC ile ilgili konularının da gündeme geldiği görüşme sonrasında İİT Genel Sekreteri tarafından Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu onuruna verilen yemeğe geçildi.