KKTC'de 'Turizm Haftası' Şenliği

KKTC'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında sıcak hava balonu şenliği başladı. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bugün Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, "Yükseliyoruz" sloganıyla, sıcak hava balonu şenliği başladı. Etkinlik, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Hava Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Vatandaşlar ve turistlerin, ücretsiz katılımıyla, etkinlik 1 hafta boyunca sürecek. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu etkinlik öncesi basına yaptığı açıklamada, Turizm haftasında ülkeye farklı bir hareket katmak istediklerini ve ülkede hemen herkesin özlemini duyduğu bir aktiviteyi getirdiklerini kaydetti.