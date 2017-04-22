- KKTC'de "Turizm Haftası" şenliği



LEFKOŞA - KKTC'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında sıcak hava balonu şenliği başladı.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bugün Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, "Yükseliyoruz" sloganıyla, sıcak hava balonu şenliği başladı. Etkinlik, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Hava Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Vatandaşlar ve turistlerin, ücretsiz katılımıyla, etkinlik 1 hafta boyunca sürecek.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu etkinlik öncesi basına yaptığı açıklamada, Turizm haftasında ülkeye farklı bir hareket katmak istediklerini ve ülkede hemen herkesin özlemini duyduğu bir aktiviteyi getirdiklerini kaydetti.

Ataoğlu tıpkı Kapadokya'daki gibi balon uçuşları yaparak halkın duyduğu bir özlemi gidermek istediklerini söyleyerek, organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan firma ve kuruluşlara teşekkür etti.

Devamını sağlayarak, turizme ve dolayısıyla ekonomiye katkı hedeflediklerini dile getiren Bakan Ataoğlu, balona binmek için turistlerin rezervasyonlarını 2-3 gün uzatmak zorunda olacaklarını bunun da ülkeye daha fazla katkı anlamına geldiğini dile getirdi.

Ülkedeki turist sayısına artış olarak yansıyacak etkinliğin, aynı zamanda Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla okullara da duyurulduğunu belirten Bakan Ataoğlu, ailesi izin veren öğrencilerin uçuşlara katılabileceğini de ekledi. Ataoğlu, ülkedeki havacılık etkinliklerini daha da geliştirmek yasal süreçleri tamamlayıp daha değişik alternatifler sunmak istediklerinin altını çizerek, hem ülke içindeki yerli haktan hem de turistlerden havacılığa sevdalı bireyler bulunduğunu ifade etti.

Ataoğlu, sıcak hava balonlarının ülkede kalıcı bir aktivite olmasını diledi.

Organizasyona Kapadokya'dan katılan Kaya Baloons ve 78 Event adına konuşan Ömer Kafkas da, sıcak hava balonlarının son derece güvenli ve uçaktan farksız olduğunu anlatarak tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bağlı uçuş yapılacak olmasının hem tanıtım hem güvenlikle alakalı olduğunu kaydeden Kafkas, bugün yapılacak etkinlikle hava şartlarını da daha iyi tanıyacaklarının altını çizdi.

KKTC Sivil havacılık Dairesi, Turizm Bakanlığı, Hava Sporları Federasyonu ve diğer katkısı bulunanlara teşekkür eden Kafkas, bugün için şartların müsaade ettiği ölçüde yüksekliğe çıkılacağını anlattı.

Diğer yasal altyapıların da hazırlanmasıyla microlight gibi diğer havacılık aktivitelerini de ülkeye getirerek, ülkenin güzelliklerini havadan da yaşatmak hedefinde olduklarını belirtti.