KKTC'de Öldürülen Burcu Okumuş, Memleketi Zonguldak'a Götürüldü

KKTC'de eşi tarafından öldürülen 24 yaşındaki Burcu Okumuş'un cenazesi, dün akşam saatlerinde Türkiye'den gelen ailesine teslim edildi.



KKTC'nin Mağusa kazasında önceki gün herkesin gözü önünde ve sokak ortasında eşi Özgür Okumuş tarafından vahşice bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Burcu Okumuş'un cenazesi, dün akşam saatlerinde Türkiye'den gelen ailesine teslim edildi. Kızlarının cenazesini almaya gelen acılı aile Burcu Okumuş'un cenazesini memleketleri olan Zonguldak Ereğli'ye götürdü.



Katil zanlısı koca halen müşahede altında



Eşi Burcu Okumuş'u gözünü kırpmadan sokak ortasında herkesin gözü önünde vahşice öldüren katil zanlısı Özgür Okumuş'un tedavisi ise polisin gözetiminde hastanede sürüyor. Elde edilen bilgilere göre, Özgür Okumuş'un hastanede polisin geniş güvenlik önlemi ile tedavisi sürüyor. Katil zanlısı kocanın ne zaman taburcu edilip mahkeme huzuruna çıkarılacağı ise henüz netlik kazanmadı. - GAZİMAĞOSA