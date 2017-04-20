KKTC'de Kocasının Öldürdüğü Kadın Toprağa Verildi
KKTC'de kocasının öldürdüğü kadın toprağa verildiZONGULDAK - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Burcu Okumuş'un cenazesi memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirildi.
KKTC'de kocasının öldürdüğü kadın toprağa verildi
ZONGULDAK - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Burcu Okumuş'un cenazesi memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirildi.
KKTC'nin Mağusa kazasında önceki gün tartıştığı eşi Ö.O. tarafından bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Burcu Okumuş'un cenazesi, bu sabah memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirildi. Kızlarının cenazesini almaya gelen acılı aile Burcu Okumuş'un cenazesini memleketleri olan Zonguldak Ereğli'ye götürdü. Burcu Okumuş için Bozhane Camii'ne öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınması ve kılınan cenaze namazının ardından tabutu omuzlara alınan Burcu Okumuş şehir mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'ın yanı sıra Burcu Okumuş'un Müdürü Yardımcısı olarak görev yaptığı babası Yaşar Okumuş'un Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde ki mesai arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı.
Öte yandan eşini bıçakla öldürdükten sonra kendisini de bıçakla öldürmeye çalışan Ö.O.'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.