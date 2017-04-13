KKTC'de Fetö Soruşturması Başlatıldı

KKTC'de Polis Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ soruşturması başlatıldı.



Türkiye'deki FETÖ soruşturması kapsamında KKTC'de de, Polis Genel Müdürlüğü tarafından idari bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı internet gazeteleri ile sosyal medyada, KKTC Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görevleri bazı polis mensuplarının, Türkiye'deki FETÖ soruşturması kapsamında sorgulandığı ve Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Denetleme Kurulu tarafından ifadelerine başvurulduğu haberleri yer almaktadır. FETÖ soruşturması kapsamında Polis Genel Müdürlüğü tarafından idari bir soruşturma başlatılmış olup, söz konusu soruşturma PGM Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından hassasiyetle yürütülmektedir" denildi.



(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)