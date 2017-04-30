KKTC'de "Dünyada, Türkiye'de ve KKTC'de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler Konferansı"

KKTC'de Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle "Dünyada, Türkiye'de ve KKTC'de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler" konulu konferans gerçekleştirildi.



Acapulco Hotel'de, UFÜ'nün ekonomi konferansları kapsamında üçüncüsü düzenlenen konferansın açılışında KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun konuşma gerçekleştirdi. KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, konferansın açılış töreninde yaptığı konuşmada, KKTC ekonomisinin Kıbrıs sorunu ile şekillendiğini ve bu gelişmelerden etkilendiğini belirterek, ekonomik ambargo ve izolasyonların ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. KKTC ekonomisinde ağırlıklı olarak hizmet sektörünün öne çıktığını dile getiren Özgürgün, 1968 yılında başlayan Kıbrıs görüşmelerinin sonuçlanmaması ve uzamasıyla birlikte belirsizlikten ekonominin olumsuz etkilendiğini söyledi. Başbakan Özgürgün konuşmasında, son Cenevre zirvesinde tamamlanmış gibi görünen aslında ciddi yara alan görüşme süreci bugün sürdürülmeye çalışılsa da Rum tarafının olumsuz noktada durduğunu belirtti. Görüşme sürecinin Rum Meclisi'nin Enosis kararı ile ciddi bir yara daha aldığını söyleyen Özgürgün, Kıbrıs Türk tarafının ekonomisinin geleceğini görüşme sürecine göre organize etmeye çalıştığını dile getirdi. Özgürgün, Kıbrıs sorunundaki belirsizlik devam ettikçe ekonominin gelişmesinin kısıtlı olduğunu kaydetti. Özgürgün, belirsizlik ortamında ekonomiyle ilgili gelecek planlamalarında sıkıntı yaşandığını söyledi.



Başbakan Özgürgün, KKTC ekonomisinin yıllar içinde siyasi konjonktüre rağmen ciddi şekilde geliştiğini, eğitim, sağlık, turizm ve tarım sektörlerinin ciddi ilerleme kaydettiğini vurguladı. Türkiye'den su teminine değinen Özgürgün, Güzelyurt ve Mesarya sulama projelerinin tamamlandığını, suyun tarımsal sanayi ve istihdama çok önemli katkı yapacağını söyledi. KKTC insanının girişimciliğinden övgüyle bahseden Başbakan, izolasyonlar ve ambargoların kalkması durumunda KKTC halkının çok daha büyük başarıları yakalayacağını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, Kıbrıs'taki siyasi durum, ambargo ve mevcut statünün ciddi ayak bağı olmasına karşın, KKTC'de ekonomide güzel ilerlemeler sağlandığını kaydetti. Şimşek, KKTC ekonomisindeki ilerlemelerin kaynağında cesaretle gerçekleştirilen reformların yattığını söyleyerek, "Mucizevi değnek yok, evimizi düzene koyacağız. Bütün zorluklara karşın reformların yapılmasının gereğine işaret eden Şimşek, reformlar yapıldıkça imkanların ve kaynakların arttığını söyledi. Şimşek, "Reform yapan ülkeler pozitif yönde ayrışır" dedi.



Her zaman, her alanda KKTC'nin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Şimşek, kendilerini KKTC'den ayrı görmediklerini vurguladı. Şimşek, Hükümetin reformlarını ve bütçe performansını överek, "Yatırımlara daha çok kaynak ayırmanız bizi çok sevindirdi" dedi. Reformların önemine vurgu yapan Şimşek, Kıbrıs'ta çözümü desteklediklerini belirterek, "Reform yaparsanız tanımayan ülkeler de yatırım için gelir" ifadelerini kullandı. Şimşek, KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, reformlar ve kaynak noktasında desteklerinin süreceğini ifade etti. Şimşek, KKTC'nin özel sektör eliyle hizmet sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olabileceğini vurguladı.



KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, 2008 yılındaki küresel ekonomik krizden KKTC'nin de direkt ve dolaylı olarak olumsuz şekilde etkilendiğini belirtti. ABD'nin sıkı para politikasının gelişmekte olan ülkeleri etkilediğini söyleyen Atun, KKTC'nin Türkiye gibi çok büyük bir avantaj ve potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. KKTC ekonomisinde 2013-2015 yılları arasında yavaşlama olduğunu, bunun da nedeninin ekonomik programın imzalanmaması olduğunu belirten Atun, 2015 yılından itibaren reformlara hız verdiklerini, ekonomik protokolleri gerçekleştirerek ekonomiyi iyi düzeylere getirdiklerini söyledi. Atun, 10 yıl önce bütçe açığının bir kabus olduğunu ve finansmanın büyük bölümünün bütçe açıklarına gittiğini belirterek, bugün bütçe açığının tarihe karıştığını söyledi. 2008 yılda 2.125 milyar TL olan bütçe büyüklüğünün bugün 4,5 milyar TL'ye ulaştığını söyleyen Atun, bütçe hedeflerini bire bir tutturduklarını; 2009'da 35 bin olan öğrenci sayısının 100 binlere yaklaştığını, 400 bin olan turist sayısının 1,2 milyon olduğunu, Ercan'dan 4 milyon yolcu girişi çıkışı gerçekleştiğini söyledi. Atun, reformların kaynakların daha reel kullanılmasını sağladığını ve bütçe açığının tarihe karıştığını yineledi. KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 5 önümüzdeki yıl 5,5 büyüme gerçekleştireceğinin tahmin edildiğini kaydeden Atun, Türkiye'den su temin projesi ile Ercan Havalimanı'ndaki yatırımların KKTC ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını ifade etti. Telekomünikasyonla ilgili yatırım yapılacağını belirten Atun, Gazimağusa Limanı'nın yatırımlarla yeniden yapılandırılacağını, bir bölgede ticaret limanı kurulması için önemli bir proje bulunduğunu kaydetti. - LEFKOŞA