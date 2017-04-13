- KKTC'de büyük coşku



LEFKOŞA - Avrupa tarihine adını yazdıran ilk Kıbrıs Türk takımı, KKTC' de büyük coşku ile karşılandı.

FIBA Kadınlar Eurocup'ta KKTC'yi temsil ederek Avrupa tarihine adını yazdıran YDU Kadın Basketbol Takımı adaya gelişinde çiçekler ve sevgi gösterileri ile coşkulu bir sekilde karşılandı. FIBA Kadınlar Eurocup'ta Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, final maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 mağlup ederek, Avrupa Kupası'nın sahibi olması Kıbrıs halkında heycan yaratan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Kupası'na adını yazdırarak Avrupa tarihine geçen ilk Kıbrıs Türk takımı oldu. İstanbul Caferağa Spor Salonu'nda dün oynan maçta, parkeye; Quanitra Hollingsworth, Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Angelica Robinson, Essence Carson beşi ile çıkan Yakın Doğu Üniversitesi, son çeyrekte yaptığı savunma hamlesi ve etkili oyunuyla ev sahibi olarak çıktığı kupa mücadelesinde şampiyonluğa ulaşmıştı. FIBA Kadınlar Eurocup Şampiyonu YDÜ Kadın Basketbol Takımı adaya geldikten sonra, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün şampiyonları kabul ederek tebrik etti.