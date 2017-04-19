KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meclisi'nde meşalenin yakılmasıyla başladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meclisi'nde meşalenin yakılmasıyla başladı.
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı İlköğretim Dairesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında Türkiye, Rusya, Tataristan, Kırgızistan, Sırbistan ve Litvanya'dan gelen konuk öğrenciler, ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle Cumhuriyet Meclisi'nin bahçesinde buluştu.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, etkinliklerin başlangıcını simgeleyen meşaleyi yaktı.
"Bütün Çocuklar Kardeştir" sloganıyla renkli balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından konuk öğrenciler Cumhuriyet Meclisi'ni dolaştı.
Meclis Başkanı Siber, burada yaptığı konuşmada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin ilk kez Cumhuriyet Meclisi'nde başladığına dikkati çekerek, çocuklara demokrasinin, kültürün, barışın, sevginin öneminin öğretilmesi gerektiğini vurguladı.
Çocuk haklarının bilinmesi ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Siber, "Arzuladığımız dünyaya ulaşmak bugünün çocuklarını iyi yetiştirmekle mümkün. Onlara savaşı değil barışı, kavgayı değil dostluğu, kültürlere saygıyı öğretmeliyiz. Bunu hep beraber yapmalıyız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Berova da KKTC'ye gelen her çocuğun bir kültür elçisi olduğunu belirterek, bunun dünya barışına katkı sağladığını söyledi.
KKTC'deki 23 Nisan etkinliklerinin bir hafta boyunca devam edeceğini anlatan Berova, etkinliklerin açılışını KKTC'nin ulusal egemenliğini simgeleyen Meclis'te yapmayı uygun gördüklerini kaydetti.