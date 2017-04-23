KKTC'de 23 Nisan Coşkusu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, bugün KKTC genelinde coşkuyla kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", bugün KKTC genelinde coşkuyla kutlandı.
23 Nisan kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa'daki ilk tören Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Anıta çelenkler sunularak, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Etkinlikler, Lefkoşa merkez okullarından ve 19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'ne katılan öğrencilerin kortej yürüyüşü ile devam etti. KKTC Cumhuriyet Meclisi önünden başlayan yürüyüş, Ledra Palas Işıkları, Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesinin ardından Çağlayan Parkı'ndaki etkinlik alanına varılmasıyla tamamlandı. Çağlayan Parkı'ndaki tören korteje katılan ekiplerin alana gelmesiyle başladı. Polis, tören öncesi park alanını boşaltarak köpeklerle arama yaptı. Burada çocuklar ve aileleri için yiyecek içecek, oyuncak, yüz boyama stantları kurulurken, etkinlik sponsoru Simit Dünyası tarafından bedava simit dağıtıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve diğer bazı bakanlar, milletvekilleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Şehit Ertuğrul İlkokulundan iki öğrencinin okuduğu "23 Nisan" isimli şiirle devam etti.
"Çocuklar her şeyin en güzeline layık"
Törenin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 23 Nisan'ın Türk milleti için önemli bir gün olduğunu, Ulu Önder Atatürk'ün 23 Nisan 1920 olan TBMM'nin açılış gününü daha sonra ulusal egemenlik ve dünyanın ilk çocuk bayramı olarak ilan ettiğini belirtti. Bu yıl 97'ncisi kutlanan bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün yarınların güvencesi olan çocuklara hediye ettiğini söyleyen Berova, dünyada bir ilk olan bayramın Ata'nın çocuklara verdiği görevi de ifade ettiğini dile getirdi. Milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, çocukları güvenli yarınlara taşımak için buluşulan bu günde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Berova, bu bayrama coşkuyu artırmak hedefiyle "19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali"ni de kattıklarını anlattı. Çocukların her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Berova, onları çağdaş yaklaşımlarla yenilikçi, teknolojiyi kullanan, milli değerlere bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmenin çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Günü şenlik havasında kutlayacaklarını belirten Berova, katkı koyan herkese teşekkür etti. Berova, tüm çocukların bayramını kutlayarak, tüm dünya çocuklarının barış içinde yaşaması dileğinde bulundu. Bakan Berova'nın konuşmasının ardından Lefkoşa merkez okullarından öğrencilerin ve misafir ülke çocuklarının oluşturduğu ekipler dans gösterileri sundu. - LEFKOŞA