KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinde tarafların bu akşam karşılıklı olarak haritalarını BM'ye teslim edeceklerini bildirdi.



Burcu, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Toprak oranı konusunda Mont Pelerin'de sağlanan bir uzlaşı vardı. Rum tarafının yüzde 28,2 ve Türk tarafının yüzde 29,2 diye yakınlaşması söz konusuydu. Taraflar bu çerçevede BM'ye haritalarını sunacaklar" dedi.



Sözcü Burcu, BM harita uzmanının, Rum ve Türk harita uzmanlarıyla varılan mutabakat çerçevesinde teknik çalışmasını tamamlayıp haritaları koruma altına alacağını ifade etti.



BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de bugün düzenlediği basın toplantısında, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyuyla paylaşılmayacağını duyurmuştu.



Müzakerelerde, Birleşik Kıbrıs'ın anayasasının değiştirilmesi yenilenmesi gerekirse bu değişiklik hangi kurallar çerçevesinde yapılacağının tartışıldığını ifade eden Burcu, şunları söyledi:



"Birleşik Kıbrıs'ta en yüksek yargı organı Federal Yüksek Mahkeme olacak. Federak Yüksek Mahkemede temsil eşittir. Yani eşit sayıda Türk ve Rum yargıç olacak. Doğaldır ki bazı karar alma süreçlerinde toplumsal ayrıklık olabilir. Yüksek Mahkeme bu karar alma kapasitesini kaybedebilir. Bu kapasitesini kaybetmesin diye Tıkanıkları Açma Mekanizması ne olabilir onu konuştuk. Öte yandan Ekonomi ve AB konuları ile ilgili konuştuk."



Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin başarılı geçtiğine yönelik BM'den yapılan açıklama hakkında Burcu "Başarı için illa ki bir referandum tarihi almak gerekmez. Önemli olan politik çerçevenin ortaya çıkması ve ya bu politik çerçeveyi ortaya çıkaracak çok yakın bir aşamaya gelmiş olmamızdır" dedi.?



BM Cenevre Ofisi'nde yarın düzenlenecek Kıbrıs konusundaki uluslararası konferansa, KKTC ve Rum liderler ile birlikte yarın garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarına ilaveten Avrupa Birliği (AB) de "özel gözlemci" statüsünde katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da toplantıya katılması bekleniyor.