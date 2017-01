KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Tarihi Fırsat Yitirilmemeli"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununda tarihi bir fırsatın var olduğunu ve bunun yitirilmemesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda herkesten olumlu katkı beklediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis 2017 yılının ilk görüşmesini bugün yaptı. Ara bölgede gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'na dönüşünde yaptığı açıklamada, Cenevre öncesi son bir toplantının Cumartesi olabilir mi düşüncesinin gündeme geldiğini fakat Rum Lider Anastasiadis ile bunu yapmamaya karar verdiklerini söyledi. Akıncı, bunun yerine Pazar akşamı Cenevre'de ön toplantı yapmayı kararlaştırdıklarını kaydetti.



"Olumlu bir ruh hali içinde yapıcı bir atmosferde Cenevre'ye gidilecek"



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugünkü görüşmede Cenevre'nin ön hazırlığı yapıldığını belirterek, olumlu bir ruh hali içinde yapıcı bir atmosferde Cenevre'ye gidileceğini ifade etti. Bugünkü müzakerelerde yeni uzlaşma noktaları yaratma bağlamında sıkı çalışma yapılmayarak, Cenevre'deki çalışma şekli üzerinde anlayış birliği yapıldığını belirten Akıncı, nasıl bir açılış olabileceğinin görüşüldüğünü ve 1 Aralık'ta varılan mutabakatın geçerliliğinin teyit edildiğini söyledi.



"Kimsenin ağzını büzecek değiliz"



Cenevre'de 2 liderin yanı sıra masada 3 garantör ülkenin olacağını yineleyen Akıncı, Rum Lider Anastasiadis'in hem toplumunu, hem de "Kıbrıs Cumhuriyeti"ni temsil edeceği söylemlerinin polemik yaratma amaçlı olduğunu ifade etti. "Kimsenin ağzını büzecek değiliz" diyen Akıncı, açılışın birkaç saatlik bir seremoni şeklinde yeni BM Genel Sekreterle bir araya gelinmesi, garantör ülkelerin Genel Sekreterle bir araya gelmeleri ve konferansın açılması şeklinde olacağını belirtti. Törensel açılışta Güvenlik Konseyi üyeleri ve AB temsilcilerinin de olabileceğini belirten Akıncı, AB temsilcisinin masanın parçası olmayacağını, ihtiyaç hissedildiğinde BM Genel Sekreteri'nin Özel Danışman Espen Barth Eide aracılığıyla ilgili kişinin odaya davet edileceğini ve sorulara cevap verebileceğini aktardı. AB'nin en üst düzeyde Cenevre'de olmak isteyeceğini belirten Akıncı, açılış töreninde AB yetkilileri ve her iki taraftan parti liderlerinin olabileceğini ve daha sonra esas görüşmelere geçileceğini söyledi.



"11-12 Ocak sonunda da harita ve yüzdelikler konuşulacak"



Cumhurbaşkanı Akıncı, 9-11 Ocak arasında çözüm için birkaç başlıkta uzlaşılması gereken bazı konulara değinerek, bunların en önemlilerinin 8-10 başlık altında toplanacağını ve 11-12 Ocak sonunda da harita ve yüzdeliklerin konuşulacağını belirtti. Akıncı, 12 Ocak'ta 5'li konferansa girileceğini ifade etti. "Hedef bu saydığım konularda hepsini bir arada çözüme götürebilmek" diyen Akıncı, Mont Pelerin'deki başarısızlığın sebebinin, tek bir konu üzerinde başarının hedeflenip, bunun yapılamaması olduğunu kaydetti.



"Konular 12 Ocak'a kadar bitmeyebilir"



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuların 12 Ocak'a kadar bitmeyebileceğini, fakat mülkiyet, dönüşümlü başkanlık, Kıbrıs Türkü'nün kararlardaki etkinliği, toprak ve güvenlikte her iki tarafı da tatmin eden bir sonuç ortaya çıkması durumunda büyük başarı sağlanmış olacağını belirtti. Akıncı, her şeyin bitmemekle birlikte sorunun artık çözüm aşamasına gelmiş sayılabileceğine vurgu yaptı.



"2017 ortalarında referandum olabilir"



Böyle bir sonuçta konferansın başarıyla tamamlanmış olacağını dile getiren Akıncı, ardından ayrıntılar için 2-3 aylık bir süre, daha sonra da halkların oluşacak çözüm planını anlaması ve bilinçli oy kullanması için geçecek bir 3 aya daha ihtiyaç olacağını ve 2017 ortalarında da referanduma gidilebileceğini söyledi. Akıncı, toplumun çoğunluğunun beklentisinin bu yönde olduğunu kaydetti.



Erdoğan ile görüşme



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gideceğini söyledi. Müzakereci Özdil Nami'nin, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere bu geceden Ankara'ya gideceğini belirten Akıncı, pazar günü de Cenevre'ye hareket edileceği bilgisini verdi.



"Konferansın yapılmama olasılığını görmüyorum"



Cumhurbaşkanı Akıncı, bir soruya karşılık, Cenevre'deki görüşmelerin ön şartsız olacağının karara bağlandığını ve konferansın yapılmama olasılığını görmediğini dile getirdi. Akıncı, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin konferansa en üst düzeyde katılım göstereceğini ifade ederek, Kıbrıs'ta çözüm olacaksa tüm başlıkların el ele koşacağını, hiçbirinin, bir diğerinin ön şartı olmayacağını ve hepsinin finiş çizgisini birlikte göreceğini vurguladı.



"Tüm enerjiyi başarıya yoğunlaştırmak gerekir"



Cumhurbaşkanı Akıncı, başka bir soruyu yanıtında, tüm enerjiyi başarıya yoğunlaştırmak gerektiğini kaydetti ve işin sadece arzu etmekle olamayacağını, sergilenecek tavrın önemli olduğunu söyledi. Gerçekçi ve makul olmanın önemine işaret eden Akıncı, "Bu ruh haliyle olmazsak bir yere varamayız. Tek taraflı kalırsa bu anlayışlar ve genel olmazsa, herkes üstüne düşeni olumlu yapmazsa gerçekten Kıbrıs'ı zor bir dönem bekliyor" şeklinde konuştu.



"Çözümsüz bir 2017 sıkıntılı olur"



Çözümsüz bir 2017 yılının sıkıntılı bir yıl olacağını söyleyen Akıncı, baharda hidrokarbon konusunun daha da ısınacağını, kazıların gündeme geleceğini, yeni gerginlikler yaşanacağı görüşünü dile getirdi. Akıncı, bu ayın sonunda yeni ABD yönetiminin geleceğini ve yeni yönetimin Kıbrıs konusunda nasıl davranacağının bilinmediğini ifade ederek, ayrıca Rumların Şubat 2018'deki seçim propagandası çalışmalarının gündeme geleceğini ve bu tip risklerin konuyu 2018 ortalarına kadar taşıyabileceğini söyledi. "Seçimden sonra yine masa kurulur mu belli değil" diyen Akıncı, geçen zamanın çözümü daha da zorlaştırdığını, 50 yılın üzerine bir 10-15 yıl daha geçmesinin ayrılığı daha da kökleştireceğini ve çözüm çabalarının sonlanacağını vurguladı.



"Bu tarihi fırsat yitirilmemeli"



Bu tarihi fırsatın yitirilmemesi gerektiğini söyleyen Akıncı, olumlu katkıda bulunacak olanların katkısını esirgememesini istedi. Müzakerelerin yürütüleceği bina dışında "Milletler Sarayı" denen başka bir binanın varlığından da bahseden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu binada da birçok olayın cereyan edeceğini, kendisi, Anastasiadis veya her ikisinin birden söz konusu binaya gidip, burada herhangi bir ülkenin temsilcisiyle görüşebileceğini de söyledi. - Ocak