KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Olumsuzluk Beklemeden Olumlu Senaryoya Yoğunlaşacağız'





Kıbrıs barış müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentine giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı euronews'e çok özel açıklamalar yaptı:



Sertaç Aktan, euronews: "Sayın Akıncı euronews'e hoşgeldiniz. Yunan insanının tavrını ve zaman istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanki garantörler konferansına kadar her şey oldukça olumlu bir havada ilerliyordu ve sonra bir anda bu hava dağıldı. Acaba Kıbrıs meselesi sadece Kıbrıslılara kalsa çözüm daha mı hızlı gelir?



Mustafa Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanı: "Yunanistan'ın bu sürece katılımı biraz geç oldu… Türkiye çoktan beri bu müzakere sürecinin içinde ancak Yunanistan belki de ekonomik sıkıntılarının da etkisiyle ve Rum tarafının da dünyaca ayrı bir devlet olarak, ayrı bir kimlik sahibi olması Yunanistan ile olan ilişkilerinde daha farklılıklar olması sonucunu getiriyor. ve dolayısıyla Yunanistan biraz daha az müdahil. Kıbrıslı Türklerle Türkiye'nin ilişkileri daha farklı. Dolayısıyla Türkiye daha çok olayların içinde. Netice itibariyle burada önemli olan garantörlerin de pozitif rolünü oynaması. Bunu yayınlanan açıklamada da görebiliyorsunuz. Onlar da kendilerini bu sürece bağladılar. Destek olacaklarını beyan ettiler. Biz herhangi bir olumsuzluk beklemeden, olumlu senaryoya yoğunlaşalım. Çıkabilecek olan yol kazalarını bertaraf etmeye yoğunlaşalım.



Sertaç Aktan, euronews: "Rumlardan yeni bir harita bekliyor musunuz? Sizin yeni bir harita öneriniz olacak mı? Bundan sonra görüşmelerin bir parçası mı olacak bu harita meselesi… ve bir de Anastasiadis ile alakalı anladığım kadarıyla bir anekdotunuz var. Onu da dinlemek isterim.



Mustafa Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanı: "Yani, zarf elindeydi geldiğinde… Daha görmeden hazırlamış. Biliyordu heralde kendini tatmin edecek bir şey olmayacağını... Tahmin etti, öyle düşündü herhalde… Biz makul bir çerçevedeyiz bu konuda… Dolayısıyla çok büyük oynamalar olacağını düşünmesin kimse…



Cumhurbaşkanı AKINCI: "Çözüm Süreci Ucu Açık Bir Yola Havale Edilmedi"



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Sertaç Aktan, euronews: "İngiltere'nin garantörlük konusunda çok da istekli olmadığını söylemiştiniz. Daha çok kendi askeri üsleri konusundaki çıkarlarıyla ilgileniyor demiştiniz. İngiltere'nin ve Avrupa Birliği'nin görüşmelerde ne kadar faydası oluyor? Ne kadar katkı sunuyorlar bu görüşmelere? Nedir bu konudaki görüşünüz. 18 Ocak ve sonrası için beklentileriniz nelerdir?



Mustafa Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanı: "İngiltere garantör olmaktan vazgeçer ama askeri üslerinden vazgeçmez. Bu sürecin sadece kenarından tutuyorlar. Avrupa Birliği'de Güney Kıbrıs AB üyesi olduğu için olaya müdahil. Ama o mudahiliyeti de ancak observer yani gözlemci olarak olabilir. Zaten öyleydi dün de. Bunun asıl tarafları Kıbrıs'ta yaşayan iki halktır."



Auteur: euronews-tr



Tags: Kıbrıs Türkiye beklemeden Kıbrıs Politikası Olumsuzluk Cumhurbaşkanı olumlu Akıncı: yoğunlaşacağız senaryoya KKTC Türkiye-Kıbrıs ilişkileri Gepost: 14 januari 2017