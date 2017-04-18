KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Referandum Yorumu
Anayasa değişikliğinin kabul edildiği referandumu değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, sonucun Türkiye'nin geleceğine olumlu katkı yapmasını temenni etti.
Anayasa değişikliğinin kabul edildiği referandumu değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, sonucun Türkiye'nin geleceğine olumlu katkı yapmasını temenni etti.
Kaynak: Dunya.com
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Altın güne düşüşle başladı
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
Binalara yeşil sertifika geliyor
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
-
Birbirlerini ıslatıp dans ederken katliam yaptılar: 258 ölü