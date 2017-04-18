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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Referandum Yorumu
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Referandum Yorumu

Anayasa değişikliğinin kabul edildiği referandumu değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, sonucun Türkiye'nin geleceğine olumlu katkı yapmasını temenni etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Referandum Yorumu

Anayasa değişikliğinin kabul edildiği referandumu değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, sonucun Türkiye'nin geleceğine olumlu katkı yapmasını temenni etti.

Kaynak: Dunya.com

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